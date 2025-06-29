28.06.2025, 13:55 56021
Развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов политики Казахстана - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями мировой нейрохирургии, прибывшими в Астану для участия в X Всемирном конгрессе нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, отметил, что всестороннее развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов государственной политики страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Здоровье нации - это основа поступательного прогресса любой страны. Поэтому всестороннее развитие здравоохранения является одним из ключевых приоритетов нашей государственной политики. Казахстан вкладывает значительные средства в модернизацию медицинской инфраструктуры, подготовку специалистов, цифровизацию процессов и внедрение инновационных разработок в эту сферу", - сказал президент.
Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан активно развивает высокотехнологичные направления медицины, уделяя особое внимание применению искусственного интеллекта в нейрохирургии. Он отметил, что нейронаука в нашей стране успешно прогрессирует благодаря внедрению цифровых и роботизированных технологий.
Президент высоко оценил значимость вклада участников в развитие мировой медицины.
Каждый из вас - специалист высочайшего уровня, благодаря которому были спасены тысячи жизней. Вас объединяет общая благородная миссия - даже в крайне сложных случаях дарить людям шанс на выздоровление. Ваше присутствие здесь и проведение в Астане конгресса нейрохирургов в очередной раз подтверждает, что у медицины нет границ. Нейрохирургия - это отрасль, в которой особое значение имеют наука и инновации", - сказал он.
Кроме того, глава государства выразил заинтересованность Казахстана в расширении международного сотрудничества, нацеленного на обмен опытом и трансферт медицинских технологий.
Мы видим большой потенциал в развитии медицинского туризма, особенно в таких высокотехнологичных отраслях, как нейрохирургия. Готовы выстраивать устойчивые трансграничные связи для достижения прогресса в этой сфере", - предложил президент.
В свою очередь участники подчеркнули большие возможности Казахстана в развитии нейрохирургии и выразили поддержку дальнейшему взаимодействию, в том числе в обучении специалистов и обмене передовыми технологиями. В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гостей за содержательную и продуктивную беседу.
Глава государства поручил министру здравоохранения активизировать усилия по внедрению передовых технологий в нейрохирургию и в медицину в целом, а также проработать предложения главы Национального центра нейрохирургии Серика Акшулакова о заключении межправительственных соглашений с соседними странами по лечению в Казахстане иностранных граждан.
Ранее президент заявил, что казахстанские ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики и биомедицины.
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28.06.2025, 20:50 31336
В Казахстане намерены упразднить желтые автономера
Фото: Polisia.kz
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намерены упразднить желтые автомобильные номера, сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Статус транспортных средств с государственными регистрационными номерными знаками серий "М" и "Н" на желтом фоне равнозначен транспортным средствам с номерными знаками на белом фоне. В этой связи Министерством внутренних дел вносятся изменения и дополнения в ведомственные правила в части упразднения желтых и оформления единых белых государственных регистрационных номерных знаков, что приведет к упрощению и унификации процедур", - заявил глава правительства в своем ответе на депутатский запрос по регулированию международных автомобильных перевозок.
Также, по его словам, на сегодня международные автоперевозки осуществляются в рамках двусторонних межправительственных соглашений с 42 странами, что формирует высококонкурентную среду. Премьер-министр отметил, что из 3558 зарегистрированных в Республике Казахстан перевозчиков у 145 юридических лиц в составе учредителей имеются иностранные граждане.
С 2022 года им было выдано порядка 104 тысячи иностранных бланков разрешений, что составляет 13% от общего числа выданных разрешений. Кроме того, за указанный период общий объем экспортно-импортных перевозок автотранспортом увеличился на 31%, достигнув 9,3 млн тонн, а доля казахстанских перевозчиков выросла с 31 до 52 %. Вышеуказанное свидетельствует о развитии рынка отечественных автоперевозок. Введение ограничений для предприятий с участием иностранных инвесторов, зарегистрированных на территории Казахстана, может привести к их передислокации в соседние страны", - пояснил он.
Кроме того, подчеркнул Олжас Бектенов, это повлечет за собой отток капитала из страны, потерю налоговых поступлений и ослабление позиций на международном рынке перевозок.
Таким образом, предлагаемые меры должны учитывать баланс между национальными интересами, защитой внутреннего рынка и соблюдением международных обязательств. В целях обеспечения прозрачности деятельности перевозчиков в текущем году планируется проведение проверок транспортных компаний, в том числе имеющих учредителей - нерезидентов, на предмет соблюдения налогового законодательства", - добавил глава правительства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены запретить ввоз праворульных автомобилей.
28.06.2025, 17:15 45876
В Казахстане работникам СМИ вручили сертификаты на жилье
В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры и другие специалисты отечественных медиа
Фото: Минкультуры
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане работникам средств массовой информации от имени президента страны Касым-Жомарта Токаева были вручили сертификаты на жилье, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева данное мероприятие организуется уже третий год подряд. Это демонстрирует, что президент неизменно поддерживает работников отечественных СМИ. В этом году жилье получают не только журналисты, но и режиссеры, операторы, корректоры и другие специалисты отечественных медиа. Кроме того, особое внимание было уделено социально уязвимым категориям: в списке получателей - многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Я искренне рад успехам своих коллег и от всего сердца вас поздравляю", - отметил пресс-секретарь президента Республики Казахстан Руслан Желдибай.
В частности, сертификаты на жилье получили сотрудники Республиканской телерадиокорпорации Qazaqstan, АО "Агентство "Хабар", АО "Qazcontent", ТОО "Қазақ газеттері", ТОО "ЕВРАЗИЯ+ОРТ", медиахолдинга Atameken Business, TengriNews и других СМИ.
Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День работников средств массовой информации.
28.06.2025, 12:00 60471
Незаконно удерживали подоходный налог с инвалидов на севере Казахстана Дополнено
Принимаются меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности
Фото: Pexels.com
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Петропавловск. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде районов Северо-Казахстанской области работодатели незаконно удерживали индивидуальный подоходный налог с 366 работников, имеющих инвалидность, сообщает прокуратура региона.
В 2023-2024 годах работодатели Акжарского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов, а также районов Мусрепова и Шал акына вопреки требованиям кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" производили удержание индивидуального подоходного налога с 366 работников, имеющих инвалидность, на общую сумму 16,9 млн тенге, тогда как последние в соответствие с Налоговым кодексом освобождены от их уплаты", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в Есильском районе должностные лица отдела образования необоснованно удержали индивидуальный подоходный налог с 24 законных представителей детей с инвалидностью на общую сумму 1,7 млн тенге.
По актам прокурорского надзора органами государственных доходов вышеназванным лицам обеспечен возврат на 6,2 млн тенге, а также принимаются меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - добавили в прокуратуре.
Дополнено 28.06.2025, 16.35
В Туркестанской области инвалида первой группы незаконно исключили из очереди на жилье, сообщает прокуратура региона.
В ходе проверки установлено, что гражданин был исключен из очереди без законных оснований. По выявленным нарушениям внесено представление, по результатам рассмотрения которого руководитель отдела жилья и ответственный специалист привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что очередь на получение жилья была восстановлена и инвалиду была предоставлена квартира.
Ранее сообщалось, что ребенок-инвалид семь лет не получал положенную помощь из-за халатности врачей поликлиники.
28.06.2025, 10:00 68096
Отстрел сайгаков в Казахстане: в Минэкологии озвучили решение
Фото: Depositphotos
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Уральск. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов, принято решение к регулировании численности сайгаков", - подчеркнул министр.
Сообщается, что Министерство экологии и природных ресурсов проведет выборочное регулирование животных силами и средствами РГКП "ПО "Охотзоопром".
Отбор особей будет опираться на научное обоснование в соответствии с международными природоохранными соглашениями. Акиматы пострадавших регионов совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии обеспечат эпизоотический мониторинг, готовность пунктов приема и переработки, дополнительные меры с соблюдением всех ветеринарно-санитарных и иных требований в строгом соответствии с экологическим законодательством", - добавили в ведомстве.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
На пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
28.06.2025, 09:31 69061
Порядка 250 млн тенге выделено для завершения ремонта теплосетей Аркалыка
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 250 млн тенге выделено из резерва правительства для завершения ремонтных работ на теплосетях города Аркалыка Костанайской области, сообщает пресс-служба правительства РК.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов", - проинформировали в пресс-службе.
По данным правительства, Аркалыкская ТЭЦ обслуживает 375 зданий и входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций.
Протяженность теплосетей города составляет 34,7 километра, при этом большая часть была введена в эксплуатацию в 1990 году. На сегодняшний день износ составляет 48%, на некоторых участках до 82%, что в отопительный сезон приводит к потерям тепловой энергии в объеме до 24-29%", - добавили в правительстве.
Подчеркивается, что с 2023 года в городе реализуется вторая очередь проекта по реконструкции теплоисточников.
На сегодняшний день уже заменено 17 километров тепловых сетей. В 2025 году планируется обновить еще 9,9 километра. Работы ведутся поэтапно. По завершении проекта ожидается снижение общего износа на 12%. Проводимая модернизация имеет важное значение для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона и устойчивой работы систем жизнеобеспечения города Аркалыка, население которого составляет 38,4 тысячи человек", - добавили в пресс-службе.
Ранее порядка 1,7 млрд тенге выделило правительство на ремонт ТЭЦ в Риддере.
27.06.2025, 20:35 106366
Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока
Фото: МИД РК
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана при содействии государственных органов и зарубежных партнеров завершило очередной этап эвакуации граждан Казахстана из Израиля и Ирана, сообщает пресс-служба МИД РК.
25 июня посольства Казахстана в Израиле и Египте организовали эвакуацию 37 человек, в том числе 13 граждан Кыргызстана и России. 26 июня эта группа благополучно вернулась в Казахстан рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Каир - Шымкент. На сегодня общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека.
Из Ирана при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана. Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 - через Азербайджан, 73 - через Армению.
Кроме того, в период с 23 по 25 июня в связи с временным закрытием воздушного пространства значительное число граждан Казахстана, находившихся в Катаре и ОАЭ, не смогли своевременно вернуться на родину. Загранучреждения РК в этих странах оказали всестороннюю консульско-правовую помощь и иную поддержку в урегулировании возникших вопросов и скорейшем возвращении соотечественников. С 24 по 27 июня при содействии диппредставительств страны из Катара и ОАЭ в Казахстан были возвращены более 1900 граждан.
Напомним, Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня.
Государства ШОС осудили военные удары Израиля по Ирану, заявив, что подобные агрессивные действия наносят ущерб региональной и международной безопасности, чреваты серьезными последствиями для глобального мира и стабильности.
В МИД РК обратились к казахстанцам в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
27.06.2025, 18:41 111331
Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР
Фото: ЕАБР
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание совета Евразийского банка развития. Рассмотрены итоги работы организации за 2024 год и актуальные вопросы текущей деятельности.
Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов доложил о реализации ключевых показателей стратегии на 2022-2026 годы. По итогам 2024 года накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $16,5 млрд, объем инвестиций увеличился почти на $700 млн по сравнению с предыдущим годом и составил $2,4 млрд. Доля проектов с вкладом в достижение целей в области устойчивого развития превысила 30%, что в 2 раза больше целевых показателей. ЕАБР существенно нарастил проектный портфель технического содействия - в 2024 году данный показатель вырос на 76% и достиг исторического максимума.
Согласно отчету правления, инвестпортфель банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР - 305 проектов.
По итогам первого полугодия 2025 года план по инвестициям на текущий год выполнен - объем новых подписаний составил почти $2,1 млрд. Потенциальный объем подписания проектов в высокой степени готовности превышает $4 млрд.
Следует отметить, что к соглашению об учреждении ЕАБР официально присоединился Узбекистан. В ходе заседания министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов выразил готовность к активному взаимодействию с банком.
ЕАБР продолжает укреплять свои позиции как ключевой институт развития в Евразии, - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. - Сейчас банк готовится к открытию офиса в Ташкенте. Это расширяет возможности для реализации масштабных интеграционных проектов".
По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов совета премьер-министр РК Олжас Бектенов избран председателем совета ЕАБР. Заместителем председателя назначен министр финансов РК Мади Такиев.
27.06.2025, 18:10 94071
Как изменятся правила пересечения границы для транспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК разработало проект поправок, направленных на совершенствование порядка пропуска транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу с использованием электронной очереди, передает корреспондент агентства.
Основные положения включают:
- введение ответственности пользователей за недостоверные данные и неиспользование брони посредством блокировки учетных записей и механизма гарантийного обеспечения;
- закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;
- разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;
- создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);
- уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в том числе VIN и страховка);
- установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.
В целях упорядочивания функционирования электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска и повышения ее пропускной эффективности министерством подготовлены изменения в действующие правила, направленные на устранение технических и процедурных узких мест, выявленных в ходе правоприменительной практики", - говорится в документе.
Отмечается, что были учтены неоднократные обращения участников внешнеэкономической деятельности и "предлагаемые изменения обеспечат большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска".
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