Токаев: соцподдержка медработников и повышение их статуса - одна из ключевых задач государства
Фото: Pixabay.com
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил медиков Казахстана с Днем медицинского работника и наградил ряд сотрудников медицинской отрасли орденами и медалями, сообщает Акорда.
Медики совершают настоящие подвиги каждый день - во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам", - заявил президент.
По его словам, в сфере отечественного здравоохранения работает около 380 тысяч человек.
В стране сформировались целые династии медиков, посвятившие свою жизнь укреплению здоровья людей. Так, семья Джувашевых из Алматы насчитывает 13 врачей с общим стажем 375 лет. А в Атырауской области в семье Шанаевых - 16 врачей. Это достойный пример преемственности и верности призванию", - отметил глава государства.
Токаев подчеркнул, что ежегодно более 10 тысяч человек из 45 стран мира специально приезжают в Казахстан на лечение, что свидетельствует о высоком качестве отечественной системы здравоохранения.
Казахстанские врачи ежегодно проводят тысячи операций на открытом сердце, причем даже новорожденным детям. В стране планомерно развивается трансплантация органов. Недавно успешно проведена сотая по счету операция по пересадке сердца. В этом году впервые осуществлена тройная перекрестная трансплантация почек: три пациента обменялись донорами, чтобы получить подходящий им орган. Такие одновременные операции делают только в шести странах мира. Для лечения онкологических заболеваний применяются передовые методы лучевой терапии. С прошлого года в Казахстане развивается совершенно новое направление - фетальная медицина. Имеются в виду операции на плоде еще в утробе матери. Такое уникальное медицинское вмешательство открывает многим детям шанс на здоровую жизнь", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что казахстанские ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики и биомедицины.
Социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса - одна из ключевых задач государства, отметил президент.
За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов. В целом, идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В текущем году эта цифра составила 2,6 трлн тенге", - заявил Токаев.
Он с сожалением отметил, что в обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности.
Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона", - заявил глава государства.
Он добавил, что труд врачей достоин самой высокой оценки и вручил государственные награды ряду медицинских работников.
Напомним, в конце мая врач из Алматы спасла беременную женщину, которой стало плохо на борту самолета, летевшего рейсом Алматы - Лондон.
Тем не менее в Казахстане продолжаются нападения на врачей и фельдшеров скорой помощи. Вчера житель Карагандинской области избил двух врачей в детской больнице.