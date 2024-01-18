Развивать инфраструктуру для электромобилей будут в Казахстане
Соответствующие поправки одобрили в первом чтении в мажилисе
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении депутатские поправки по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей с сопутствующим им проектом, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
В рамках законопроекта вводятся новые понятия "гибридный автомобиль" и "электромобиль" для идентификации видов транспортных средств на законодательном уровне. Электромобили будут обеспечены специально отведенными местами для стоянки и парковки, а их собственники освобождены от оплаты за парковочные места. Кроме того, вводится понятие "электрозарядная станция", которое будет отнесено к объектам придорожного сервиса. Для них планируется оснащать отдельные места при проектировании дорог, а также резервировать территории в проекте детальной планировки, в том числе в жилой и общественной зонах", - говорится в информации.
В закон "О дорожном движении" предлагается внести норму о запрете водителям транспортных средств, не оснащенных электродвигателями, осуществлять парковку в местах, оборудованных электрозарядными станциями. За данное нарушение будет предусмотрена административная ответственность.
Принятие законопроекта позволит развить инфраструктуру для электромобилей, создать условия для эксплуатации экологически чистого транспорта и правовые механизмы для регулирования деятельности по установке электрозарядных станций", - подытожили в мажилисе.
Дополнено 17.01.2024, 15.40
Казахстан рассматривает опыт соседних стран по вопросам использования электромобилей, сообщил замминистра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Бауыржан Сыздыков.
К примеру, в России на 1200 квадратных метрах закрытого автопаркинга разрешается ставить и заряжать 10 автомобилей. При этом надо будет учесть требования безопасности и обеспечить паркинг водой, порошковыми огнетушителями, огнеупорными стенами. То есть, даже если десять заряжающихся машин загорятся, чтобы это не распространялось на другие авто. Ведь 1200 квадратных метров - это большая площадь", - рассказал замминистра по ЧС.
Также власти изучали опыт Китая и Турции. Китай, по словам спикера, уже 20 лет использует электромобили.
У них есть 144 стандарта рекомендательного характера и 3 стандарта обязательных", - подчеркнул Сыздыков.
В ближайшее время МЧС будет организовывать работу со всеми заинтересованными органами, возможен выезд в Китай для углубленного изучения темы использования электромобилей.
Напомним, МЧС разрабатывает требования к безопасному использованию зарядных станций для электромобилей. Сейчас выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена, также отсутствуют требования к их безопасной эксплуатации.