Требования к безопасному использованию зарядных станций для электромобилей разрабатывает МЧС

Сейчас выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена, также отсутствуют требования к их безопасной эксплуатации

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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям - Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило , как решаются вопросы безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций.





В ведомстве подчеркнули, что поддерживают популяризацию и развитие в стране экологически чистого транспорта. Сейчас в рамках действующего законодательства выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена. В стране также отсутствуют требования, определяющие их безопасную эксплуатацию, сообщили в МЧС.





При этом в последнее время в нашей республике, как и во всем мире, растет спрос на электромобили. Учитывая актуальность вопроса, МЧС инициирована необходимость быстрого принятия решений в урегулировании безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций. Нами изучен опыт зарубежных стран по эксплуатации электромобилей и зарядных станций (США, Канада, Мексика, Нидерланды, Швейцария, Германия, Великобритания и Россия). На основе опыта России и Норвегии МЧС сформированы необходимые требования к электромобилям и их зарядным станциям, которые направлены в Министерство промышленности и строительства для дальнейшего их внесения в строительные нормы", - рассказали в ведомстве.





Также дополнительно направлен запрос в МИД для получения нормативных требований Китая и Турции по размещению электромобилей и их зарядных станций в паркингах.





Одновременно Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина проводит научно-исследовательскую работу по изучению состава литий-ионных аккумуляторов, их способов и методов пожаротушения.





МЧС также направлено предложение в Министерство торговли и интеграции о необходимости принятия соответствующих стандартов для электромобилей и их зарядных станций.





В ведомстве напомнили о ЧП в Узбекистане, которое произошло 28 сентября 2023 года. Тогда на складе хранения электромобилей и их комплектующих запасных частей произошел взрыв, в результате которого пострадали более 150 человек.





Этот и другие похожие факты вызывают обеспокоенность МЧС. Поэтому это направление требует особого внимания со стороны соответствующих государственных органов. В этой связи работа в данном направлении проводится активно, и в ближайшее время госорганами будут приняты все необходимые поправки в нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию Республики Казахстан, включая последующие изменения и дополнения в правила пожарной безопасности", - резюмировали в МЧС.



