Реализация 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге ожидается по итогам текущего года - Токаев
Будут введены крупные заводы по производству катодной меди, ферросплавов, компонентов для грузовых автомобилей, цемента и переработке драгоценных металлов
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства, где рассказал о реализации крупных индустриальных проектов.
В ходе своего выступления президент отметил, что Казахстан сохраняет лидерство по притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе.
Все больше инвестиций привлекают недобывающие отрасли экономики. Обрабатывающий сектор по своим объемам уже обогнал добывающий и продолжает неуклонно расти (в структуре промышленности доля обрабатывающего сектора составляет 47%). В этой сфере сегодня плодотворно трудятся 630 тысяч наших сограждан", - рассказал он.
По итогам года ожидается реализация 180 индустриальных проектов на общую сумму 1,2 триллиона тенге. В частности, будут введены крупные заводы по производству катодной меди в Карагандинской области, ферросплавов в Павлодарской области, компонентов для грузовых автомобилей в Костанайской области, цемента и переработке драгоценных металлов в Жамбылской области.
Уже запущены производства по переработке вольфрамовых руд , сборке автомобилей марки Chevrolet Onix, выпуску медного концентрата, теплоизоляционных материалов, керамической плитки.
Благодаря открытию завода по выпуску полипропилена в Атырауской области сформирована полноценная отрасль нефтегазохимии. На очереди проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В Мангистауской области с участием европейского консорциума будет реализован проект по производству "зеленого" водорода. Таким образом, создаются совершенно новые для нашей страны предприятия, продукция которых соответствует передовым международным стандартам и востребована на внешних рынках", - отметил Токаев.
Также президент в своей речи обратил внимание на то, что форум работников сельского хозяйства совпал с одним знаменательным событием - 70-летием начала освоения целины в Казахстане.
Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки. Однако именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ и входит в десятку крупнейших стран - экспортеров пшеницы, а также входим в число лидеров по экспорту муки.
Несмотря на то что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай - 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение!" - сказал глава государства.