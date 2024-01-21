20.01.2024, 12:31 64961
Реализацию проектов в сфере энергетики обсудили на заседании совета по привлечению инвестиций
В Казахстане на сегодня предусмотрена реализация 61 крупного проекта
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию инвестпроектов в сфере энергетики рассмотрели на заседании совета по привлечению инвестиций, проведенного под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, сообщает пресс-служба главы правительства.
В рамках общенационального пула инвестпроектов в Казахстане на сегодня предусмотрена реализация 61 крупного проекта. Среди них строительство объектов ВИЭ, ТЭЦ, запуск газовых и гидроэлектростанций. Отмечено, что показатели за 2023 год свидетельствуют о налаженной работе по привлечению инвестиций. Госорганам поручено усилить взаимодействие с инвесторами и обеспечить ввод проектов в установленные сроки.
Также были подняты вопросы привлечения инвестиций в регионы. В 2023 году в Жетысуской области ввели в эксплуатацию все запланированные 47 инвестиционных проектов на 52,8 млрд тенге, благодаря чему в области создано свыше 1200 рабочих мест. В том числе в рамках общенационального пула реализовали 10 крупных проектов. Среди них ветряная электростанция мощностью 50 мегаватт, завод по производству промышленных аккумуляторов, мультимодальный транспортно-логистический центр и другие.
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20.01.2024, 18:28 52191
Аграрии получат дизтопливо по цене на 15% ниже розницы - Минэнерго РК
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики РК Ерлан Аккенжанов провел рабочее совещание с участием представителей Минсельхоза РК, региональных акиматов, компаний АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun" по вопросу обеспечения дизельным топливом производителей сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба МЭ РК.
Вице-министр проинформировал участников, что министерствами энергетики и сельского хозяйства утвержден график закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенние полевые работы 2024 года. В соответствии с графиком планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня производителям сельскохозяйственной продукции (СХП) в 17 из 20 регионов Казахстана, в том числе, тыс. тонн: февраль - 45, март - 90,4, апрель - 92,8, май - 103,4 и июнь - 8,6.
Отгрузка и поставка дизтоплива производства Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ будут осуществлены из ресурсов АО "НК "КазМунайГаз" и ТОО "Petrosun".
Рекомендованная Минэнерго цена дизтоплива непосредственно для СХП составляет 250 тенге за литр, что ниже на 15% от розничных цен "на пистолете" АЗС, и остается неизменной после уборочных работ 2023 года.
Рекомендованная цена является единой для всех 17 регионов и включает расходы на транспортировку и маржу региональных операторов по поставке топлива СХП.
В настоящее время специальными комиссиями при акиматах областей определяются региональные операторы по поставке топлива от Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ до производителей СХП.
Минэнерго гарантирует приоритетность отгрузки НПЗ дизтоплива производителям СХП в соответствии с законом "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов".
20.01.2024, 16:23 57026
Состоялось заседание госкомиссии по вопросам модернизации экономики
Госкомиссией принят ряд решений
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики состоялось в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Рассмотрены актуальные вопросы исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, развития промышленности, горно-металлургического комплекса и геологоразведки, а также передачи одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" в конкурентную среду.
По итогам обсуждения с участием руководителей центральных госорганов, компаний "Самрук-Казына", "Казахтелеком" и "Тау-Кен Самрук" госкомиссией принят ряд соответствующих решений.
20.01.2024, 14:14 61626
АО "Казахтелеком" заключило антиконкурентное соглашение с BTcom infocommunications
Фото: пресс-служба АЗРК
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане установил признаки нарушения законодательства, сообщает пресс-служба АЗРК.
Установлено вертикальные соглашения между ТОО "BTcom infocommunications", где одним из условий является обеспечение эксклюзивности получения услуг телекоммуникаций только у АО "Казахтелеком". В частности, не использовать построенные сети и телефонные линии для предоставления услуг сторонних операторов связи, а также не заключать/расторгать с иными операторами связи договора/соглашения/сделки.
В связи с этим департаментами Агентства по Астане и Алматы вынесены уведомления о наличии признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в адрес АО "Казахтелеком" и ТОО "BTcom infocommunications". Согласно которому им необходимо прекратить вертикальное антиконкурентное соглашение и исключить вышеуказанные положения договора.
АО "Казактелеком" и ТОО "BTcom infocommunications" исполнили уведомление департаментов.
Ранее сообщалось, что в правительстве обсудили ход демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком". В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок.
20.01.2024, 09:36 70536
Алихан Смаилов подписал постановление о переходе на единый часовой пояс в Казахстане
Фото: freepik.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства от 19 января 2024 года № 20, которое знаменует переход республики на часовой пояс UTC+5, сообщает пресс-служба правительства РК.
Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс. Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад", - говорится в тексте постановления.
Министерству культуры и информации РК поручено проинформировать население о порядке исчисления времени на территории страны.
Постановление вводится в действие с 1 марта 2024 года.
Напомним, сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны находится в зоне UTC+6. Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.
19.01.2024, 19:06 97811
В Казахстане начал работать новый международный торгово-логистический центр
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 19 января, на казахстанско-китайской границе, близ поселка Достык, начал свою работу новый международный торгово-логистический центр, сообщает пресс-служба Минстранспорта.
Проект реализован ТОО "Dostyk Storage" совместно с КГД МФ РК. Основной целью проекта является развитие и улучшение приграничной логистической инфраструктуры и увеличение пропускной способности автоперехода "Алаколь".
Транспортно-логистический центр - это первый хаб на восточных границах. Достык является входной точкой, самой передовой на границе Востока - Казахстана и Европы", - сказал на церемонии открытия комплекса вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.
Новые складские мощности позволят увеличить пропускную способность таможенного поста "Алаколь" таможни "Достык" с 200 до 600 грузовых автотранспортных средств в сутки, тем самым повысив суточный грузооборот с 4 тыс. до 12 тыс. тонн. В годовом выражении это даст увеличение грузооборота с 1 до 3 млн тонн.
В настоящее время усилиями таможенного поста "Алаколь" у нас в одну сторону проходит 180 автомобилей. В этом году планируем завершить модернизацию этого поста и поднять грузопоток до 500 автомашин", - отметил председатель Комитета госдоходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев.
19.01.2024, 17:11 102216
Папа римский поблагодарил Токаева за вклад в дело обеспечения мира и согласия Дополнено
Фото: Акорда
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Ватикан. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым папа римский Франциск поблагодарил лидера Казахстана за вклад в дело обеспечения мира и согласия, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев также выразил признательность верховному понтифику католической церкви за его неустанные и самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире.
Ваши молитвы о достижении мира вселили веру и новую надежду в сердца и умы не только тысяч католиков, но и многих наших соотечественников, исповедующих другие религии. Сегодня полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан, исторически расположенный на перекрестке цивилизаций, стал родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии", - заявил президент Казахстана.
Как отметил глава государства, последователи всех вероучений вносят большой вклад в построение справедливого Казахстана.
Нам удалось сформировать собственную модель мира и национального диалога, основанную на принципе "единство в многообразии". В нашей стране люди разных религий могут совершать молитвы в своих храмах. Защита права на свободу вероисповедания - неотъемлемая часть моего политического курса", - подчеркнул лидер Казахстана.
В контексте двусторонних отношений Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении. Кроме того, ведется активный политический диалог, проводится последовательная работа по упорядочению и расширению правовой базы.
Президент Казахстана выразил признательность папе Франциску за его активные усилия, направленные на прекращение очагов конфликтов и разногласий в мире.
Действительно, нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности, вызывая огромные человеческие страдания и экономические трудности. Казахстан как ответственное государство вносит значительный практический вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Мы участвуем в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках мира", - сообщил глава государства.
В завершение аудиенции президент поблагодарил папу римского за содержательную беседу и подтвердил намерение Казахстана и впредь сотрудничать со Святым Престолом в продвижении идей толерантности, гармонии и братства.
Дополнено 19.01.2024, 17.45
Глава государства встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером, информирует Акорда.
В ходе встречи с секретарем Святого Престола Касым-Жомарт Токаев отметил содержательный и продуктивный характер состоявшейся беседы с папой римским Франциском.
По словам президента, последовательная поддержка Ватикана способствовала тому, что проводимые Казахстаном съезды лидеров мировых и традиционных религий стали важной площадкой для укрепления взаимопонимания и взаимоуважения между религиями.
В завершение разговора глава государства пригласил руководство Святого Престола принять участие в очередном Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Италию.
19.01.2024, 13:18 113301
Кайрат Рахимов возглавил ТОО "МАЭК"
Фото: primeminister.kz
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Актау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу ТОО "МАЭК" нового генерального директора Кайрата Рахимова, сообщили в пресс-службе областного акимата.
Ранее Рахимов занимал должность председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности". До этого в разные годы возглавлял департамент развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики, также работал вице-министром Министерства энергетики РК.
Глава региона выразил уверенность, что опыт нового руководителя позволит ему преодолеть все вызовы, стоящие перед предприятием, и дал ряд конкретных поручений, касающихся работы энергокомбината.
Ранее генеральный директор ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" Жасулан Суюнчалиев покинул свой пост.
Напомним, 11 августа в трех областях Казахстана произошло отключение электроэнергии из-за аварии на МАЭК. В связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока № 3 и вынужденной остановкой энергоблока № 1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии, которые позже были сняты. Похожая авария произошла на МАЭК в начале июля. Тогда на тепловой электростанции аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям.
Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ.
Для недопущения подобных кризисных ситуаций правительство заявило, что примет ряд неотложных и системных мер. В их числе: модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Мангистауской области обеспечить бесперебойную работу энергетической системы региона.
19.01.2024, 12:47 84156
Министр обороны рассказал подробности подготовки казахстанских миротворцев к отправке на Ближний Восток
Глава ведомства сообщил, как ведется отбор военнослужащих, их первостепенные задачи и т.д.
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков прокомментировал процесс подготовки казахстанских миротворцев к отправлению на Ближний Восток, передает корреспондент агентства.
На сегодня все требования по оснащению нашего подразделения выполнены. Это доказано тем, что международная комиссия, выдавшая лицензию, оценила подготовку на очень высоком уровне", - проинформировал министр.
Казахстанские военнослужащие отправятся на Ближний Восток сроком на год. Как добавил спикер, по месту размещения казахстанских подразделений обстановка стабильная и спокойная. Там боевые действия не ведутся.
Причем хотел бы отметить, что солдат срочной службы там нет, только профессиональные военнослужащие по контракту и офицеры, прошедшие полный цикл обучения", - дополнил Жаксылыков.
По его словам, если в течение года миссия Казахстана будет высоко оценена ООН, то перед республикой будут ставить следующие задачи, соответственно, контингенты Казахстана будут увеличиваться.
Мы отбираем миротворцев в первую очередь по моральным и деловым качествам: состояние здоровья, воинская дисциплина, уровень личной подготовки как военнослужащего, соответственно, знание языка и восприятие знания законодательства", - рассказал спикер.
Журналисты спросили министра обороны, существуют ли гарантии сохранения жизни военнослужащих Казахстана в ходе выполнения миссии.
Мы всегда находимся в зоне риска, и в мирное время. Никто не может гарантировать, что в ходе выполнения миссии не произойдет(...) бытовой случай", - ответил он.
Тогда пресса поинтересовалась, какую компенсацию получат семьи миротворцев в случае гибели родных.
Десятилетний оклад военнослужащего. Плюс пятилетний оклад полностью для семьи. В таком случае государство берет на себя обязательство по социальному обеспечению. Надеемся, что со стороны ООН также будет оказана помощь. Мы надеемся, что не допустим этого", - уточнил Жаксылыков.
Он подчеркнул, что первостепенные задачи перед миротворцами - это разъединение противоборствующих сторон, патрулирование, несение службы на блокпостах, разминирование местности, выполнение гуманитарных функций и прочее. Военнослужащий не имеет права применять оружие как некомбатант.
Также министр сообщил, что дополнительные 8 млн долларов, выделенные на отправление миротворцев, пойдут на перевозку военных и техники. На протяжении года каждый военнослужащий будет получать свыше 1 тысячи долларов в месяц.
Ранее сообщалось, что Казахстан направит самостоятельный миротворческий контингент в район Голанских высот.
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