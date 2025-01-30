Реестр оказывающих специальные социальные услуги специалистов внедрен в Казахстане

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - С целью повышения качества специальных социальных услуг (ССУ), предоставляемых в организациях, с 1 января 2025 года в Казахстане внедрен реестр специалистов, оказывающих специальные социальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Реестр - это электронный список специалистов, зарегистрированных на портале социальных услуг, содержащий полную информацию о социальном работнике: личные данные, образование, сведения о повышении квалификации, сведения о прохождении аттестации, опыт работы и т.д.





Реестр позволит эффективно формировать перечень всех специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, улучшить доступ к информации о социальных работниках и повысить качество оказываемых услуг.





По итогам 2024 года специальные социальные услуги в Казахстане оказывают 502 государственные организации и 122 НПО, всего с учетом отделений 1023 объекта. Среди них центры оказания спецсоцуслуг, центры дневного пребывания, реабилитационные центры и отделения социальной помощи на дому, центры временного пребывания и кризисные центры.





Социальными работниками оказываются восемь видов услуг: социально-бытовые, социально-психологическое, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические, социально-культурные, социально-трудовые и социально-медицинские.





Специальные социальные услуги назначаются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации с учетом возраста и состояния здоровья их получателей, а также условий проживания.