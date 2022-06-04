Референдум является важным шагом на пути построения в РК развитого демократического общества - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Утвержден план мероприятий по реализации указа президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК", предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Улытау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, план мероприятий включает в себя меры по:

установлению границ новых областей;

созданию территориальных органов центральных государственных органов;

утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов;

принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;

вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие.

Принятие плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.

В целом проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.

Напомним, что 16 марта глава государства на совместном заседании палат парламента заявил о создании в Казахстане трех новых областей.