Референдум является важным шагом на пути построения в РК развитого демократического общества - Токаев

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к гражданам Казахстана по случаю предстоящего референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок", - цитирует Токаева Telegram-канал Телерадиокомплекса президента.
Он отметил, что конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе.
Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового, справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора", - подчеркнул глава государства.
По его мнению, референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны.
Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа. В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике", - сказал Токаев.
Президент призвал граждан сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана.
Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит - на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины", - отметил Токаев.
Напомним, 5 июня состоится общенациональный референдум, на котором граждане проголосуют по предложенным поправкам в Конституцию.
Начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы столкнулись с насущной необходимостью коренной трансформации модели государственного управления. Поэтому в мартовском Послании я представил масштабную программу политической модернизации. Она нацелена на дальнейшую демократизацию страны, расширение участия граждан в управлении государством, повышение эффективности работы Правительства. Ее полноценная реализация окончательно закрепит переход Казахстана к президентской форме правления с сильным парламентом. Конституционная реформа комплексно усилит систему защиты прав и свобод человека. Будет обеспечена честная и открытая политическая конкуренция в стране", - сказал президент РК.
Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона.
Все они в полной мере исходят из интересов граждан. По сути, мы кардинально обновляем основы нашей государственности и закладываем фундамент Второй Республики", - отметил Токаев.