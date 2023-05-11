Регистрировать недвижимость теперь можно через единый госкадастр
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Услуги в сфере регистрации недвижимости начали оказывать через единый государственный кадастр недвижимости, сообщает НАО "Правительство для граждан".
С 5 по 9 мая текущего года были проведены технические работы по переходу с государственной базы данных "Регистр недвижимости" на новую систему "Единый государственный кадастр недвижимости". Все данные были перенесены успешно, тестирование системы показало штатную работоспособность", - отметили в госкорпорации.
Перенос сведений был запланирован на праздничные дни, для того чтобы недоступность услуг по линии недвижимости выпадала на нерабочие дни.
На данный момент идет пусконаладочный процесс для выполнения и устранения неточностей, связанных с процессом оказания услуг в сфере недвижимости", - отметили в госкорпорации.
Возможна временная некорректная работоспособность таких услуг как:
- временная регистрация по месту жительства населения;
- регистрация детей до 16 лет по месту жительства;
- регистрация по месту жительства населения РК;
- снятие с регистрации по месту жительства;
- выдача и продление разрешений трудовым иммигрантам;
- предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты;
- постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных Сил РК;
- установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей и назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
- выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних;
- прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием;
- передача ребенка (детей) на патронатное воспитание и назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям;
- постановка на учет лиц, желающих усыновить детей;
- передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание;
- прием документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам высшего и послевузовского образования;
- выдача договора залога недвижимого имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств стипендиатов международной стипендии "Болашак";
- предоставление общежития обучающимся в высших учебных заведениях и в организациях технического и профессионального образования;
- выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
- выдача технического паспорта объектов недвижимости;
- выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
- выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости;
- получение справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;
- выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества для физических и юридических лиц;
- выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество для физических и юридических лиц;
- выдача приложения к техническому паспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества;
- государственная регистрация объекта кондоминиума;
- государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
- регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации;
- выдача выписки из реестра регистрации залога движимого имущества.
В госкорпорации подчеркнули, что делают все возможное, чтобы услуги предоставлялись штатно, несмотря на повышенную нагрузку.
Ранее в связи с переходом на новую информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" в Казахстане был временно приостановлен прием заявок на оказание услуг по линии недвижимости.