Ректор КазНИТУ имени Сатпаева рассказал главе государства о результатах научно-исследовательской деятельности вуза

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с ректором Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева Искандером Бейсембетовым, передает Kazakhstan Today.

Ректор рассказал главе государства о перспективах развития и результатах научно-исследовательской деятельности университета, сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечая особое место учебного заведения в системе отечественного образования, Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с требованиями программы индустриализации.

Национальный технический университет имени Сатпаева является одним из крупных учебных заведений страны, осуществляющим подготовку по инженерным специальностям. Мы создаем все необходимые условия для его развития. Университету предоставлена автономия. Кроме того, вуз стал исследовательским", - сказал президент.

Бейсембетов рассказал также о мерах, предпринимаемых для реализации прикладных проектов, а также о работе в рамках повышения качества образования с учетом мировых тенденций.

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