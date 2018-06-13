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Ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы назначен Арман Жудебаев13.06.2018
Государство  14:15

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы назначен Арман Жудебаев, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Жудебаев Арман Адильханович назначен ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, накануне президент Казахстана освободил Жанию Аубакирову от должности ректора Казахской национальной консерватории.
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