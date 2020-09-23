Система Orphus

Реорганизован Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг

22.09.2020 14419
Реорганизован Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг
Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан реорганизуют разделением на два отдельных республиканских госучреждения, передает Kazakhstan Today.
 
Правительство Республики Казахстан постановило реорганизовать  республиканское государственное учреждение "Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан" путем его разделения на республиканское государственное учреждение "Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
 
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан поручено определить уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
 

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан", - сказано в постановлении.


Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая