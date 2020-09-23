Реорганизован Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан реорганизуют разделением на два отдельных республиканских госучреждения, передает Kazakhstan Today.

Правительство Республики Казахстан постановило реорганизовать республиканское государственное учреждение "Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан" путем его разделения на республиканское государственное учреждение "Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан поручено определить уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан", - сказано в постановлении .





Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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