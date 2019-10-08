Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Рейсы в Шанхай, Сингапур и Нью-Йорк планируют открыть казахстанские авиаперевозчики, передает Kazakhstan Today.

На сегодня Казахстан имеет авиасообщение с 26 иностранными государствами по 99 международным маршрутам (это 430 рейсов в неделю 26 иностранными и 3 казахстанскими авиакомпаниями). За 3 года казахстанскими и иностранными авиаперевозчиками открыто 19 новых маршрутов, в том числе в Токио, Варшаву, Будапешт, Хельсинки и другие. Наращивается частота полетов действующих маршрутов в Лондон, Москву, Пекин, Стамбул. Планируются к открытию казахстанскими перевозчиками рейсы в такие крупные города, как Шанхай (2020), Сингапур (2020), Нью-Йорк (2021), сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Министерство принимает меры и по повышению привлекательности полетов в нашу страну, и ряд иностранных перевозчиков планирует выход на рынок Казахстана. В скором будущем ожидается приход таких авиакомпаний как Qatar Airways (Доха, 2020), Emirates (Дубаи, 2021), China Eastern (Шанхай, 2021), Уральские Авиалинии, Победа и других.

Планируется внедрение режима "открытое небо" в аэропортах Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска, Павлодара, Кокшетау, Тараза, Петропавловска, Семея. Всем иностранным авиакомпаниям будет предоставлена 5-я степень свободы воздуха для выполнения полетов в приоритетные финансовые центры.

В аэропортах страны внедряются мировые стандарты обслуживания воздушных судов и пассажиров, что позволит привести к единому стандарту основные услуги по сервисному обслуживанию и тем самым оптимизировать расходы авиакомпаний.

По данным МИИР, практически завершена модернизация наземной инфраструктуры воздушного транспорта. Проведена реконструкция 16 взлетно-посадочных полос (ВПП) и 13 терминалов аэропортов Казахстана. До конца текущего года будет завершена реконструкция ВПП аэропортов Костаная и Балхаша. Продолжится строительство международного аэропорта в Туркестане.

По итогам 8 месяцев текущего года количество обслуженных пассажиров увеличено на 6,3%, перевезено 5,6 млн пассажиров, что на 1,8% больше аналогичного показателя прошлого года. За последние 7 лет в 45 раз увеличился транзитный пассажиропоток. Этот показатель планируется довести до 1 млн транзитных пассажиров в текущем году.

Согласно стандартам ИКАО, по уровню безопасности полетов Казахстан занимает II место среди стран СНГ с показателем 74%, уровень безопасности аэропортов составляет 83%.

С 1 августа текущего года начало функционировать АО "Авиационная администрация Казахстана" со 100%-ным государственным участием. Основными функциями данной организации являются технический контроль и надзор за авиакомпаниями и воздушными судами, обучение персонала согласно стандартам ИКАО.

Выступая сегодня на заседании правительства, глава МИИР РК Бейбут Атамкулов коснулся и проблемы подготовки отечественных квалифицированных кадров для отрасли гражданской авиации.

Из-за нехватки отечественных кадров зачастую авиакомпании привлекают иностранных пилотов и административный состав. У нас в стране существует единственное учебное заведение - Академия гражданской авиации, в стенах которой ежегодно выпускаются более 400 специалистов, которые проходят летную практику за рубежом. В целях подготовки высококвалифицированных кадров Министерством разрабатывается план развития Академии гражданской авиации. В 2020 году мы планируем консолидировать все действующие учебные заведения по отрасли и создать учебный центр гражданской авиации, соответствующий европейским стандартам. В проекте новой госпрограммы "Нурлы жол" на 2020-2025 годы предусмотрены все меры и механизмы по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации", - отметил министр.

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