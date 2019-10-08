В МИИР рассказали, как будут добиваться снижения стоимости авиабилетов

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Как в Казахстане будут снижать стоимость авиабилетов, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает Kazakhstan Today.

Сейчас стоимость авиабилетов в основном формируется на основе рыночного и динамического механизма ценообразования (конкуренция, спрос, сезонность, праздничные и выходные дни).

Государство равноудаленно от прямого регулирования и лишь создает конкурентоспособные условия для авиакомпаний. Только благодаря конкуренции мы снизим стоимость авиабилетов. Государство в свою очередь должно контролировать и осуществлять должный надзор за рынком", - цитирует Атамкулова пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

По его словам, с 2012 года сняты все ограничения на выполнение регулярных пассажирских рейсов казахстанскими авиакомпаниями по внутренним маршрутам.

На трех наиболее популярных маршрутах полеты осуществляют по 4 авиаперевозчика с различными тарифными предложениями.

Эта мера повлияла на снижение стоимости авиабилетов.

К примеру, если в 2012 году средняя стоимость билета по маршруту Нур-Султан-Алматы составляла в перерасчете на курс доллара США - $85, то в 2019 году билеты в среднем стоят - $60. Также на стоимости авиабилетов должен повлиять расширение деятельности лоукостера Fly Arystan.

В мае текущего года запущен первый национальный лоукостер Fly Arystan, цены на билеты которого в 2 раза ниже, чем у "Эйр Астаны". На сегодняшний день уже продано свыше 470 тыс. билетов, стоимость 60% билетов ниже 10 тыс. тенге. Мы должны расширять парк воздушных судов и увеличивать маршрутную сеть", - отметил глава МИИР РК.

Кроме этого, министерство приступило к оптимизации цепочки поставки авиатоплива напрямую от производителя до конечного потребителя.

Напомним, ранее тему дороговизны авиабилетов в своем послании народу Казахстана затронул президент Касым-Жомарт Токаев. "Вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо дороже, порой до 30%, чем в Европе. Чем обоснована сравнительно высокая стоимость услуг наших аэропортов? Почему стоимость авиатоплива для иностранных перевозчиков в казахстанских аэропортах выше, чем для отечественных?" - возмутился Токаев.

По его словам, в результате авиационная отрасль Казахстана теряет свою международную конкурентоспособность, снижается транзитный потенциал страны.

Позже стало известно, что в отношении АО "Эйр Астана" и АО "Авиакомпания "Scat" начато расследование о соблюдении антимонопольного законодательства , сообщили в МНЭ РК. Основанием для расследования послужила жалоба Комитета гражданской авиации. По результатам расследования будет дана оценка обоснованности цен на авиабилеты.

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