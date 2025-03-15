Риддер перешел на новый график работы

Нововведение уже поддержали 12 из 13 административных единиц региона

Фото: акимат ВКО

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Риддер. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере изменился график работы государственных учреждений, предприятий и социальных служб. Теперь рабочий день начинается в 08:00 и завершается в 17:30, а обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:30, сообщили в акимате региона.





Нововведение уже поддержали 12 из 13 административных единиц региона. Риддер также присоединился к инициативе.





Изменения направлены на оптимизацию трудовых процессов и повышение эффективности работы, учитывая климатические условия региона. При этом новый режим не затронул школы, детские сады и медицинские учреждения.





По словам местных жителей, новый график стал удобнее и предсказуемее.





Это правильное и своевременное решение. Во-первых, так безопаснее - утром на работу теперь не приходится добираться в темноте. Во-вторых, продуктивность в первой половине дня выше, работать стало легче и быстрее", - считает жительница города Ляззат Шаяхметова.





Я поддерживаю изменение рабочего графика, потому что это удобно. Теперь режим работы лучше согласуется с графиком детских садов, которые открываются в 08:00. Начинаем раньше - раньше заканчиваем, а значит, остается больше времени на семью", - отметила жительница города Ольга Вахрамеева.





Заместитель акима города Риддера Болат Акужанов подчеркнул, что изменение рабочего графика было обсуждено с населением.





Нами были проведены ряд встреч с риддерцами, в ходе которых данный вопрос был обсужден. Жители города поддержали данную инициативу. Считаю, что новый рабочий график покажет более эффективный тайм-менеджмент, а также правильное распределение рабочего и личного времени", - отметил он.





Стоит отметить, что такой режим работы позволит улучшить баланс между трудовой занятостью и личной жизнью. Жители города в целом положительно восприняли изменения.