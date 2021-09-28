РК и Саудовская Аравия обменяются предложениями по созданию совместных инвестпроектов в сфере энергетики

АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Срок сдачи подстанции "Алмагуль" в Бостандыкском районе, которая должна будет обеспечить покрытие нагрузок потребителей южной части города, перенесли на следующий год, сообщил на брифинге руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Евгений Пак, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Строительство непосредственно самой подстанции "Алмагуль" уже заканчивается. Но там прокладка сетей до подстанции "Мамыр" идет. Прокладка сетей на следующий год переносится. Там большой объем работы, много где сложных участков нужно будет проходить. Ожидаем, что саму подстанцию построим именно в этом году, а прокладку сетей в следующем году закончим", - сказал Евгений Пак.
Он отметил, что ориентировочно планируется закончить работы во втором квартале следующего года.
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - Руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений Пак на брифинге рассказал, с какими сложностями столкнулись при подготовке к отопительному сезону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Готовность коммунальных предприятий к отопительному сезону 100-процентная. Все ремонтные работы по графику были произведены", - сказал руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгения Пака.
При этом он отметил, что перед отопительным сезоном возникли сложности, связанные с неготовностью объединений собственников имущества (ОСИ).
Столкнулись с тем, что многие ОСИ не укомплектованы квалифицированным персоналом, у некоторых есть финансовые проблемы. Мы подаем тепло, а дальше уже внутридомовые сети обслуживают сами КСК, ОСИ. Но зачастую получается, что внутридомовые системы не совсем готовы, поэтому также усилиями "Алматинских тепловых сетей" проблемы решаются", - сказал Пак.
По его словам, что на данный момент из многоэтажных жилых домов порядка 8200 подключены к центральному отоплению, из частного сектора - порядка 1600. К отопительному сезону готовы 8257 объектов жилого фонда, 443 объекта образования и 91 здравоохранения.
Подготовку к отопительному сезону начали еще в мае. Проведены гидроиспытания, по итогам которых выявлено и устранено 626 повреждений. Были выполнены ремонтные работы на 82 котельных, отремонтировано технологическое и вспомогательное оборудование с заменой котлов, заменено газовое оборудование. В этом году началась реконструкция котельной "Вокзал", а также котельной "Премьера" в Наурызбайском районе", - рассказал руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития.
Кроме того, Пак сообщил, что на 82 городских котельных и теплоисточниках на постоянной основе в четыре смены ведется круглосуточное дежурство оперативного персонала. В случае аварий имеется 13 аварийных и ремонтных бригад. Также накоплен аварийный резерв из 229 тыс. тонн угля и 23,4 тыс. тонн мазута.
Всего в Алматы расположено 8 угольных баз для населения в Турксибском и Жетысуском районах, предварительно планируется запастись 90 тыс. тонн угля. На сегодняшний день запасено 27 тыс. тонн, еще 3,5 тыс. находятся в пути.
Пак также сообщил, что 94,5% домов в городе Алматы подключены к приборам учета тепла, остальные являются домами барачного типа либо относятся к ветхому жилью.
Руководитель ведомства сообщил, что теплосети готовы начать отопительный сезон, как только температура воздуха понизится до некомфортного для жителей Алматы уровня.
УРАЛЬСК. 28 СЕТЯБРЯ - Топливный кризис начался в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Топливный кризис начался в Уральске. Цены на дизель резко взлетели, на АЗС заправляют по талонам. И такая ситуация длится уже несколько дней. Чиновники кивают на уборочные работы, а люди возмущаются, сообщает телеканал "Астана
".
С раннего утра водители в поисках топлива объезжают весь Уральск, но безуспешно. Если и удается найти заправки, то солярку отпускают только по талонам. Дальнобойщик Алексей Тинько переживает за продукты, которые везет из Москвы в Актобе. Говорит, что из-за ограниченного количества топлива рискует не доставить скоропортящийся груз.
В Казахстан заезжаешь, стоят 3 заправки на границе в Сырыме, ни на одной из них нет топлива. Все ищут, все ждут. Я вот только что заправлялся, дали только 100 литров, а мне ехать еще в Актюбинск. Где есть топливо, оно очень дорогое, на всех заправках лимит, но в основном его нет. В Актюбинске говорят вообще нет топлива", - говорит дальнобойщик Алексей Тинько.
Местные поставщики говорят, что и у них топливо уже на исходе. И с 1 октября его будут отпускать только по талонам.
Очередь до сих пор стоит, реализация топлива у нас сейчас резко увеличилась, потому что в городе нет его. По продажам сегодня, до того размера, по которому у меня есть по обязательствам перед своими клиентами, я завтра закрою, но планирую 1 октября", - сказала директор ТОО "КОНДЕНСАТ-АЗС" Ирина Полынянкина.
Ситуация связана с сельхозработами, поясняют чиновники. Отгрузка топлива на Атырауском НПЗ ограничена. В первую очередь обеспечивают сельхозпредприятия, потом промышленные и горнорудные - и уже в последнюю очередь автозаправки. Сейчас в запасе чуть больше полутора тысяч тонн дизельного топлива, но этого хватит только на 5 дней.
Сейчас в Министерстве энергетики прорабатывают варианты поставки топлива с Российской федерации, сами владельцы АЗС готовы к контрактам, посмотрят, какая цена будет сегодня или завтра, с Российской стороны должны озвучить", - говорит заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЗКО Кайрат Мухамбеткалиев.
На фоне дефицита топлива в городе цены на солярку уже начали расти. Горожане задаются вопросом: почему из года в год возникает одна и та же проблема. А чиновники сделать ничего не могут, только успокаивают. В конечном итоге страдают простые люди.