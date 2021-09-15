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РК направит 10 наблюдателей на выборы в Госдуму РФ

14.09.2021, 20:27 4078
РК направит 10 наблюдателей на выборы в Госдуму РФ
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила список наблюдателей, направляемых на выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ 19 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы РФ примут участие 10 представителей Казахстана в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС, а также по приглашению Центральной избирательной комиссии России, сообщает ЦИК РК.
 
В состав делегации вошли члены ЦИК республики, а также представители дипломатического корпуса.
 
Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. Избираются 450 депутатов.
 

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