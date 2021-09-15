РК направит 10 наблюдателей на выборы в Госдуму РФ

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила список наблюдателей, направляемых на выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ 19 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы РФ примут участие 10 представителей Казахстана в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС, а также по приглашению Центральной избирательной комиссии России, сообщает ЦИК РК

В состав делегации вошли члены ЦИК республики, а также представители дипломатического корпуса.

Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. Избираются 450 депутатов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства