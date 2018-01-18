Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Роман Скляр назначен первым вице-министром по инвестициям и развитию, передает Kazakhstan Today.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Скляр Роман Васильевич назначен первым вице-министром по инвестициям и развитию РК", - сообщили в пресс-службе ведомства.
С декабря 2016 года до сегодняшнего дня он занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию РК.
Скляр родился в 1971 году. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "Инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "Экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений.
В разные годы работал заместителем и первым заместителем акима Павлодарской области, вице-министром транспорта и коммуникаций РК, вице-президентом АО "Казахстан темир жолы".
В марте 2016 года был избран депутатом мажилиса парламента РК VI созыва от партии "Нур Отан", занимал пост председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию.
В мае 2016 года был назначен на пост вице-министра национальной экономики.
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