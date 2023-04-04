Роман Скляр переназначен первым заместителем премьер-министра

Фото: primeminister.kz

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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Роман Скляр назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, информирует пресс-служба Акорды.





Назначить Скляра Романа Васильевича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.





Скляр родился в 1971 году. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности "инженер-строитель", а также Московский институт современного бизнеса по специальности "экономист" и Казахский институт правоведения и международных отношений.





В разные годы работал заместителем и первым заместителем акима Павлодарской области, вице-министром транспорта и коммуникаций РК, вице-президентом АО "Казахстан темир жолы". В марте 2016 года был избран депутатом мажилиса парламента РК VI созыва от партии "Нур Отан", занимал пост председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию.





В мае 2016 года был назначен на пост вице-министра национальной экономики.



