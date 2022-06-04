Роман Скляр: проектирование застроек нужно обсуждать с жителями

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Скляр в ответе на депутатский запрос подчеркнул, что на сегодня проектирование градостроительных проектов и объектов строительства относится к услугам и работам, приобретение которых регулируется нормами закона РК "О государственных закупках", в которых могут принять участие представители проектных организаций.
Поскольку задание на проектирование определяется акиматом, считаем необходимым проводить обсуждения с жителями до его утверждения", - считает Скляр.
Он добавил, что для рассмотрения и принятия решения по разрабатываемым градостроительным проектам и проектам строительства акиматы могут создавать консультативно-совещательные органы, в которых могут обсуждаться различного рода градостроительные, архитектурные или строительные решения.