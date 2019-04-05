Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Мобильно-тренировочная группа Вооруженных cил Республики Индия в рамках двустороннего военного сотрудничества проводит занятия с личным составом второй казахстанской миротворческой роты, убывающей в Ливан, передает Kazakhstan Today.

"Программа занятий включает в себя обширный теоретический блок по основным видам миротворческих миссий, а также правовые аспекты военно-гражданских отношений и защиту мирного населения в зоне конфликта. В ходе занятий казахстанскими миротворцами будут изучены необходимые в миссиях ООН документы, правила и директивы применения силы, концепция операций, боевые приказы и др. Тщательно изучив теоретический блок, военнослужащие на практических занятиях отработают задачи по сопровождению гуманитарного груза, разрешению различного рода конфликтов, продемонстрируют умения в организации и охране оперативной базы, развертывании блокпостов и другие задачи в рамках миротворческой миссии ООН", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Казахстан.

Кульминацией тренинга для казахстанских миротворцев станет учение "Голубые каски", которое пройдет на одном из учебных полигонов.

Необходимо отметить, что военнослужащие первой сводной роты Казахстанского миротворческого полка с октября 2018 года успешно выполняют миротворческую миссию в Республике Ливан. 120 военнослужащих награждены медалями ООН "За службу Миру".

"Ротация казахстанских миротворцев состоится в мае 2019 года", - проинформировали в ведомстве.

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