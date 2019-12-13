Розе Рымбаевой присвоено звание "Казакстаннын Енбек Ері"

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Двум казахстанцам присвоено звание "Казакстаннын Енбек Ері", передает Kazakhstan Today.

За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства присвоить высшую степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" Рымбаевой Розе Куанышевне - артистке РГКП "Государственная концертная организация "Казахконцерт", город Алматы", - говорится в указе президента РК Касым-Жомарта Токаева от 29 ноября 2019 года, опубликованном на сайте Акорды.

Кроме этого, согласно документу, за выдающиеся заслуги в производственной деятельности высшая степень отличия - звание "Казакстаннын Енбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена Макишеву Турсынбеку Шамбуловичу - проходчику Горно-производственного комплекса филиала ТОО "Корпорация "Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган Карагандинской области.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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