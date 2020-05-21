Рухани пригласил Токаева посетить с официальным визитом Тегеран

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Рухани состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений, включая вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Президент Хасан Рухани заявил о заинтересованности Ирана в увеличении товарооборота с Казахстаном и подчеркнул актуальность более эффективного использования потенциала железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, а также мультимодальных коридоров через Каспийское море, сообщила пресс-служба Акорды.

В данном контексте иранская сторона отметила важность совместной работы по повышению конкурентоспособности этих транспортных маршрутов для увеличения объемов грузоперевозок", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев предложил проработать на уровне правительств практические меры по активизации двусторонних экономических связей.

Сообщается, что отдельное внимание было уделено принимаемым государствами мерам, направленным на борьбу с COVID-19. Президент Ирана высоко оценил действия и решения руководства Казахстана по предотвращению распространения инфекции, а также широкому охвату населения тестированием на коронавирус.

В завершение беседы Хасан Рухани пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Тегеран, проинформировали в пресс-службе.

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