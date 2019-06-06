Руководитель управления по расследованию авиапроисшествий ушел в отставку

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Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Нурлан Жумасултанов покинул пост по собственному желанию, сообщили в пресс-службе министерства, передает Kazakhstan Today.

По информации МИИР РК, причиной стало правонарушение подчиненного - главного эксперта управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Асылбека Кетебаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

"Он подозревается в фальсификации материалов и попытках увода от ответственности виновных лиц при расследовании авиакатастрофы, происшедшей с самолетом Tecnam-2002JFUP-LA231 в Алматинской области 10 августа 2017 года, а также в незаконном отстранении от летной практики курсанта академии гражданской авиации при расследовании инцидента с воздушным судном Tecnam-2002JFUP-LA232 в Жамбылской области 24 июля 2017 года", - сообщили в МИИР.





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