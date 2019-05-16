Завершено расследование причин авиакатастрофы, унесшей жизни двух человек в 2017 году в Алматинской области

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан завершило расследование авиакатастрофы, произошедшей 10 августа 2017 года в Алматинской области с воздушным судном Tecnam-P2002-JF, передает Kazakhstan Today.

"Основной причиной авиационного происшествия явилось попадание самолета в условия сильного сдвига ветра после взлета на малых высотах, что привело к возникновению особой опасной ситуации в полете, с которой экипаж воздушного судна не справился и допустил столкновение с землей",- сообщил руководитель управления по расследованию авиационных происшествии и инцидентов МИИР РК Нурлан Жумасултанов.

По его словам, важной сопутствующей причиной авиационного происшествия явилась временная потеря мощности двигателя в наборе высоты (то есть неустойчивая работа двигателя в результате резкого отклонения руля высоты на пикирование, при парировании повышенной вертикальной скорости набора высоты и создание отрицательной перегрузки) в последнем полете.

Также другими сопутствующими причинами явился ряд нарушений, фальсификаций и несоответствий, выявленных в работе АУЦ ТОО "Training Сenter Part-FCL" при расследовании данного авиационного происшествия. Комиссией по расследованию в адрес эксплуатантов учебных воздушных судов, Академии гражданской авиации, а также Комитета гражданской авиации вынесены соответствующие рекомендации, обязательное исполнение которых снизит вероятность наступления подобных авиационных происшествий в будущем", - сказал Жумасултанов.

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