Руководителем управления культуры Алматы назначен Нурлан Сыдыков

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - Новым руководителем управления культуры города Алматы назначен Нурлан Сыдыков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев, перед новым руководителем управления поставлены задачи по трансформации учреждений культуры в современные многофункциональные и клиентоориентированные центры социализации, созданию условий для привлечения инвестиций в целях развития инфраструктуры культуры и досуга и другие.

Кроме того, акимом города поручено повысить качество сервисных услуг учреждений культуры посредством внедрения информационных, образовательных, научно-исследовательских технологий, передового опыта и практик. При этом необходимо продолжить работу по развитию и продвижению историко-культурного наследия города, с интегрированием в туристскую индустрию, отметил Базарбаев.

До настоящего времени Сыдыков работал руководителем управления внутренней политики города Алматы. В разные годы был руководителем управления по вопросам молодежной политики города Алматы, председателем молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Нур Отан".

Сыдыков - выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби и Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

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