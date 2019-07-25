Фото: kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 23 июля. Kazakhstan Today - Руководители районных и городских налоговых органов Кызылординской области будут еженедельно встречаться с предпринимателями, передает Kazakhstan Today.

Каждый четверг, с 15.00 до 18.00, руководители районных/городских управлений доходов и областного департамента государственных доходов будут проводить прием предпринимателей по личным вопросам, сообщил руководитель областного ДГД Галымжан Орынов. Ожидается, что это позволит предотвратить возникающие вопросы и непонимание в сфере налогообложения.

Кроме этого, глава ДГД по Кызылординской области подписал меморандум о взаимном сотрудничестве с директором Палаты предпринимателей региона Галымбеком Жаксылыковым.

В ходе состоявшейся встречи с предпринимателями Орынов разъяснил нормы налогового и таможенного законодательства. В частности, он остановился на мерах по оптимизации таможенной сферы.

По его словам, одна из новых задач этого года - отнесение налогоплательщиков-предпринимателей к категории низкого, среднего или высокого риска. Каждый налогоплательщик по результатам проведенного анализа по нескольким критериям своей деятельности получит определенную категорию, и меры налогового администрирования будут применены дифференцированно по той же категории.

По итогам анализа, проведенного по данным показателям, информация о том, к какой степени риска относится налогоплательщик, будет уточняться два раза в год и направляться каждому субъекту предпринимательства в "кабинет налогоплательщика", сообщается на сайте НПП "Атамекен".

Приказом министра финансов РК от 21 января 2019 года №39 утверждены "Правила списания сумм пени и штрафов в случае уплаты недоимки". В соответствии с этим, с 1 января 2019 года проводится налоговая амнистия, предусматривающая снятие с учета пени и штрафов при оплате основного долга субъектам малого и среднего бизнеса с 1 октября 2018 года до 31 декабря 2019 года. Для чего заключается налоговая амнистия? Значительную часть накопленного долга представителей малого и среднего предпринимательства составляют пени и штрафы. После погашения основного налога у предпринимателя появится возможность продолжить свой бизнес, перейти на новый вид деятельности, реализовывать новые идеи и инициативы", - сказал глава ДГД.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства