В Акмолинской области руководство районного отдела образования привлекли к ответственности за нарушения в сфере госзакупок

Фото: Polisia.kz

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для регулирования порядка ввоза, регистрации и применения GSM-шлюзов (SIM-боксов) Министерством цифрового развития инициирована норма, предусматривающая ввоз и применение GSM-шлюзов только лицензированными операторами связи. Также дополнительно прорабатывается вопрос введения ответственности за их незаконный ввоз и применение. Об этом - Для регулирования порядка ввоза, регистрации и применения GSM-шлюзов (SIM-боксов) Министерством цифрового развития инициирована норма, предусматривающая ввоз и применение GSM-шлюзов только лицензированными операторами связи. Также дополнительно прорабатывается вопрос введения ответственности за их незаконный ввоз и применение. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос касательно противодействия телефонному мошенничеству.





Кроме того, перечень разрешений первой категории (лицензий) закона "О разрешениях и уведомлениях" планируется дополнить подвидами лицензий "услуги IP-телефонии" и "доступ к интернету".





Одной из наиболее острых проблем, связанных с функционированием SIP-телефонии, является использование GSM-шлюзов (SIM-боксов) для подмены телефонных номеров (спуфинг). Министерством внутренних дел совместно с МЦРИАП с ноября 2022 года внедрен технический заслон для распознания и блокировки звонков с подменных номеров. С момента введения данной системы распознано и заблокировано 65,3 млн звонков с подменных номеров, изъято 85 GSM-шлюзов и 35 тыс. SIМ-карт", - отметил Бектенов.





По его словам, в 2024 году задержано 18 лиц, обеспечивавших работу подобных устройств. По всем фактам проводятся расследования по статье 213 Уголовного кодекса "Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства". Организаторы несанкционированных соединений также привлекаются к ответственности в качестве пособников по статье 190 УК "Мошенничество".





Премьер-министр сообщил, что также Министерством цифрового развития разработаны нормы по ужесточению процедуры оформления абонентских номеров.





Вносятся дополнения в закон "О связи" в части:





регистрации номеров с обязательным использованием биометрической идентификации;

ограничения выдачи не более 10 абонентских номеров одному лицу;

запрета передачи абонентских номеров и устройств другому лицу без переоформления.





Дополнительно МЦРИАП разрабатывается проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за нарушение указанных норм.