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Руслан Даленов назначен первым вице-министром национальной экономики РК21.04.2017
Государство  12:29

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Руслан Даленов назначен первым вице-министром национальной экономики РК, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что новый вице-министр назначен постановлением правительства РК от 21 апреля 2017 года, передает Kazakhstan Today.

Руслан Даленов родился 8 февраля 1975 года в городе Целинограде. Образование высшее, в 1999 году окончил Университет Мармара в городе Стамбуле (Турецкая Республика), квалификация - экономист.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан и занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела, заместителя начальника управления, начальника управления.

С марта по сентябрь 2002 года занимал должность начальника управления анализа и прогнозирования департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С сентября 2002 года по май 2003 года работал начальником управления текущих доходов департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства финансов Республики Казахстан.

С мая по сентябрь 2003 года - начальник управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

С сентября 2003 года по январь 2005 года работал директором департамента анализа доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2005 по 2008 годы работал в частном секторе.

С 11 марта 2008 года - вице-министр финансов Республики Казахстан.
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