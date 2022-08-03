Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы департамента полиции Алматы

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НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, проектирование и размещение гостиниц, хостелов предусматривается в отдельно стоящих зданиях, а также в составе многофункциональных зданий, многоквартирных жилых домов при условии выполнения отдельного входа, за исключением размещения жилых помещений в подвальных и цокольных этажах.

Кроме того, для гостиниц вместимостью до 30 мест категорий 1 звезда – 2 звезды предусматриваются совмещенные с другими предприятиями и учреждениями входы и коммуникации, согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, утверждаемых уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

Сообщается, что при наличии мусоропровода, ствол мусоропровода оборудуется воздухонепроницаемым и звукоизолированным материалом от строительных конструкций и не примыкающим к жилым и служебным помещениям с постоянным пребыванием людей. Не разрешается располагать мусоросборную камеру под жилыми комнатами или смежно с ними и под помещениями с постоянным пребыванием людей.

В номерах гостиниц предусматриваются санитарные узлы, гардеробные, согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Также хостелы обеспечиваются санитарными узлами из расчета не менее 1 туалетной кабины, 1 умывальника и не менее 1 душевой кабины на 15 человек.

В хостеле оборудуются столовые, кухни, комнаты для приема и приготовления пищи методом самообслуживания, которые оснащают оборудованием, инвентарем, кухонной и столовой посудой, емкостями для хранения продуктов и моющими средствами.

Кроме того, в документе сообщается о санитарно-эпидемиологические требования к баням и саунам.

При размещении бань и саун в многофункциональных зданиях, межэтажные перекрытия обеспечивают изоляцию от пара, тепла, сырости и звука. В состав помещений бань и саун входят: раздевальные, санитарные узлы, помывочные, душевые, парильни, помещения или места для мытья и дезинфекции тазов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, бытовая комната для работников", - отмечается в тексте.

Подчеркивается, что для бань разрешается устройство воздушного теплоснабжения, совмещенного с приточной вентиляцией, без рециркуляции воздуха. В банях предусматривается система приточно-вытяжной вентиляции.

Также в целях осуществления контроля температуры воздуха в помещениях парилен предусматривается термометр.