С 1 июля будет повышена заработная плата отдельных работников бюджетной сферы

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев в ходе приема граждан по социальным вопросам, с 1 июля 2019 года до 30% будет повышена заработная плата отдельных работников бюджетной сферы, передает Kazakhstan Today.

"Это напрямую затронет более 1 миллиона гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства. Это - рабочие с 1-го по 8-й разряды, работники вспомогательного (технического), административного и основного персоналов", - сказал Бердибек Сапарбаев.

Министр рассказал и об исполнении поручения главы государства по расширению охвата адресной социальной помощью малообеспеченных семей, многодетных семей с низкими доходами.

Нами совершенствуется механизм назначения АСП. В частности, повысится критерий назначения помощи - с 50% до 70% от прожиточного минимума на одного человека, то есть с 14 849 до 20 789 тенге в текущем году. Кроме того, ежемесячно на каждого ребенка из малообеспеченной семьи будет выплачиваться гарантированная помощь в размере 70% от прожиточного минимума (20 789 тенге). Размер АСП для взрослых членов семьи будет рассчитываться, как и ранее", - отметил министр.

Глава ведомства разъяснил изменения на примере конкретной семьи, которая состоит из матери и четверых детей, не имеет дохода от трудовой деятельности, а только получает специальное государственное пособие многодетным семьям в размере 10 504 тенге (при назначении до 1 января 2018 года).

Для этой семьи с учётом новых критериев назначенная АСП составит 103 945 тенге, или вырастет на 63% по сравнению с размером АСП по действующей системе - 63 741 тенге", - пояснил министр.

Бердибек Сапарбаев также отметил, что на сегодня прорабатывается вопрос о создании отдельной очереди на получение жилья из государственного фонда для многодетных матерей, награждённых подвеской "Алтын алка". Касательно второго вопроса было отмечено, что Министерством внутренних дел будут принятые необходимые меры по его решению.

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