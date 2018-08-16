С 2019 года в Казахстане будут отменены бумажные полисы страхования

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Нацбанк Казахстана сообщил о возможности заключения договоров страхования в режиме онлайн с 1 января 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года №166-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг" внесены законодательные поправки, касающиеся онлайн-страхования и закрепления легитимности страхового полиса в электронной форме. С 1 января 2019 года клиенты страховых организаций смогут заключать договоры страхования в электронной форме с использованием интернет-ресурсов и оформить страховой полис в электронной форме. Возможность заключения электронной формы договора вводится по всем видам обязательного и добровольного страхования", - сообщила пресс-служба НБ РК.

С введением онлайн-страхования исключается обращение бумажных полисов по договорам обязательного страхования. Факт заключения договора страхования будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию. Автовладельцам не нужно будет предъявлять сотрудникам административной полиции страховой полис, уточняется в сообщении.

Введение онлайн-страхования позволит удешевить стоимость страхования для населения и бизнеса, заключать договоры напрямую через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия посредников, а также ускорит получение страховых выплат.

"Страховые компании вправе предоставить скидку до 10% при заключении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в электронной форме", - проинформировали в ведомстве.

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