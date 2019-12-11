С 2020 года в ЕАЭС снимут ограничение по ввозу товаров в адрес одного физлица

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - С 2020 года будет снято ограничение по ввозу товаров в адрес одного физического лица, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, а также доставляемых перевозчиком в адрес одного физического лица, будут составлять 200 евро и 31 килограмм", - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время (по 31 декабря 2019 года) нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов, составляют 500 евро и 31 килограмм в течение одного календарного месяца в адрес одного физического лица.

В случае превышения установленных норм потребуется уплата таможенных платежей по ставке 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой норм.

В настоящее время (по 31 декабря 2019 года) единые ставки таможенных пошлин, налогов составляют 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Например, посылка, заказанная в зарубежном интернет-магазине, стоимость которой 300 евро, подлежит таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации, а также уплаты таможенных платежей по ставке 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы (то есть 15% от 100 евро) или, допустим, если посылка стоит меньше 200 евро, но вес ее составляет 35 килограммов (то есть больше весовой нормы на 4 килограмма), то обложению таможенными пошлинами подлежит 4 килограмма.

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