Астана. 23 января. Kazakhstan Today - С казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в Европу. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент агентства.

"На сегодняшний день с казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения по полетам в страны Евросоюза. Уже сегодня пять отечественных авиакомпаний, из них две компании, которые осуществляют регулярные рейсы, имеют право на выполнение полетов в Европу", - сказал Касымбек.

Он также отметил, что одной из наиболее важных и объективных форм оценки системы безопасности на воздушном транспорте является аудит ИКАО. "С 22 ноября по 30 ноября 2017 года комиссией ICAO был проведен аудит по авиационной безопасности, который представляет комплексную проверку системы безопасности аэропортов. Экспертная оценка проводилась по 480 вопросам. По предварительным оценкам, экспертами ИКАО отмечается значительный прогресс Казахстана. Мы ожидаем, что серьезно улучшим показатели в рейтинге ИКАО уже в ближайший месяц. Официальные результаты будут опубликованы до 1 февраля текущего года", - проинформировал министр.

Глава МИР напомнил, что в 2016 году полноценный аудит ИКАО подтвердил 74% соответствия Казахстана требованиям по безопасности полетов. "Сегодня среди стран СНГ мы занимаем вторую позицию по этому показателю и 73 место сред стран-участниц ИКАО", - отметил Касымбек.

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