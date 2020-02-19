С мая планируют запустить рейс Тель-Авив – Алматы

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Israir" с мая 2020 года планирует начать полеты по маршруту Тель-Авив - Алматы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева с президентом авиакомпании "Israir" Ури Сиркис и послом государства Израиль Лиат Вексельман с участием представителей АО "Авиационная администрация Казахстана", КНБ РК, МВД РК, СГО РК по вопросу установления прямого регулярного пассажирского авиасообщения между Израилем и Казахстаном в рамках внедренного режима "открытое небо".

Президентом авиакомпании "Israir" Ури Сиркис были озвучены планы начать полеты по маршруту Тель-Авив - Алматы с мая 2020 года при условии проведения всех необходимых процедур по авиационной безопасности.

Необходимо отметить, что полеты израильских авиакомпаний в иностранные государства сопряжены с повышенными мерами безопасности. В этой связи в ходе встречи стороны обсудили требования по авиационной безопасности государства Израиль, предъявляемой к израильским авиакомпаниям при выполнении рейсов в иностранные государства", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

В целом установление прямого авиасообщения с Израилем будет способствовать развитию туристического и транзитного потенциала Казахстана, а также культурному взаимодействию, торгово-экономическому и политическому сотрудничеству.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по открытию регулярного пассажирского рейса между двумя странами.

Авиакомпания "Israir" является второй крупной авиакомпанией Израиля. По итогам 2019 года авиакомпания перевезла 1,5 млн пассажиров. Флот авиакомпании состоит из 7 воздушных судов типа А 320 и ATR 72. Базируется в аэропорту имени Бен Гурион (Тель-Авив).

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