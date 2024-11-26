С начала года задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых в Казахстане преступников - МВД

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, сообщает Акорда.





Как доложил Ержан Саденов, с начала года отмечается снижение преступности. Количество уголовных правонарушений уменьшилось на 5,5 тысячи, в том числе преступлений - почти на 10 тысяч. Наблюдается сокращение числа правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений", - рассказали в пресс-службе главы государства.





Президенту также было доложено, что за истекший период пресечено на 40% больше административных правонарушений, в том числе случаев мелкого хулиганства - на 30%, нарушений правил дорожного движения - на 48%. Водительских прав лишены на 32% больше граждан, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии. Задержано более 1,6 тыс. разыскиваемых преступников, в том числе за рубежом - 158.





Глава государства был также ознакомлен с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности, совершенствованию уголовно-исполнительной системы и цифровизации кадровых процессов.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.





Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана заявили о стабильно высоком уровне подростковой преступности. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1267 таких преступлений.





Напомним, сотрудники органов внутренних дел РК занимают второе место после работников акиматов в совершении коррупционных преступлений.



