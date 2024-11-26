Каждый четвертый осужденный за коррупционные преступления в Казахстане - чиновник

С начала года в РК зарегистрировали 1519 уголовных коррупционных преступлений

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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый четвертый казахстанец, преданный суду за коррупционное преступление, - сотрудник акимата или его подразделения, сообщает - Каждый четвертый казахстанец, преданный суду за коррупционное преступление, - сотрудник акимата или его подразделения, сообщает Finprom





Всего с начала года в РК зарегистрировали 1519 уголовных коррупционных преступлений, на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Большинство правонарушений связано с дачей взятки: 472 случая, или 31,1% от общего количества в секторе. Годовое сокращение составило 12,9% за год. На второй и третьей строчках - статьи "Получение взятки" (317 случаев, минус 12,9% за год) и "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" (246 случаев, годовой рост - в 2,8 раза).





Среди наиболее частых правонарушений также оказались коррупционное мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и посредничество во взяточничестве.





Finprom.kz





В текущем году 1,3 тыс. казахстанцев признаны подозреваемыми в уголовных коррупционных преступлениях, это на 9,1% больше, чем годом ранее.





Среди них численность выявленных лиц, совершивших преступления, составила 915 человек против 919 человек годом ранее. Суду предали 760 обвиняемых - на 8,3% больше, чем в январе-октябре прошлого года. Среди преданных суду оказался 181 служащий (или 23,8% от общей численности) акиматов и их структурных подразделений. Далее идут сотрудники органов внутренних дел РК, служащие Министерства финансов, сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и служащие Министерства сельского хозяйства", - сообщает источник.





Finprom.kz





Коррупционеры, преданные суду, чаще всего попадались на получении взятки (233 человека), даче взятки (188 человек) и коррупционном мошенничестве (118 человек).





Больше всего преданных суду в Астане: 80 человек - на 12,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Шымкент и Алматы: 71 и 64 человека соответственно. В антирейтинг также попали Туркестанская (54 человека, плюс 58,8% за год) и Павлодарская (41 человек, годовой рост - в 2,4 раза) области", - пишут авторы материала.





Меньше всего преданных суду коррупционеров насчитывалось в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.





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