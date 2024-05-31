30.05.2024, 12:15 36246

Внушительные средства не доходят до цели: Антикор о системных коррупционных рисках в сфере спорта

В числе нарушений: повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения
Внушительные средства не доходят до цели: Антикор о системных коррупционных рисках в сфере спорта
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции заявило о системных коррупционных рисках в сфере спорта.

На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности Министерства туризма и спорта, на региональном уровне в областных управлениях спорта и физической культуры. Проверка выявила нерациональные траты и хищение государственных средств, сообщили в Антикоре.

Там рассказали, что с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге.

На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - заявили в ведомстве.


В Антикоре перечислили факторы, способствующие неэффективному расходованию госсредств:

  • явный дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений" и "массового" спорта (бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 млрд тенге), чем на массовый спорт (35 млрд тенге). В сфере профессионального спорта созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков. За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину;
  • бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами (выводят средства на проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов и аренду спортивных помещений, осуществляют закуп спортивной экипировки и инвентаря из одного источника по завышенной стоимости, начисления "мертвым душам", завышенную оплату труда и двойное финансирование);
  • неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО "Самрук-Қазына" (выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-ти звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения. За 6 лет (2018-2023 гг.) на финансирование 4 профклубов направлено 138 млрд тенге спонсорских средств АО "Самрук-Қазына" (ФК "Астана" - 50,1 млрд, ХК "Барыс" - 48,8 млрд, велокоманда "Astana Qazaqstan Team" - 31,5 млрд, БК "Астана" - 8 млрд).
  • неэффективное управление спортивными сооружениями (за последние 10 лет в частные руки передано 55 спортивных госорганизаций. В последующем доверительные управляющие и новые собственники получили 83,8 млрд тенге только из бюджета на подготовку спортсменов к соревнованиям и предоставление в аренду спортсооружений);
  • мнимая реализация государственно-частного партнерства (под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта. С 2016 года в сфере спорта реализовано 77 проектов ГЧП на 89,3 млрд тенге, из них выплачено 62 млрд тенге бюджетных инвестиций);
  • отсутствие цифровизации спортивных процессов (разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась. Так, профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортсооружений, спортивных секций и тренеров).

В результате внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и т.д.)", - резюмировали в Антикоре.


Там пояснили, что причинами сложившейся ситуации являются "размытые" ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте.

Министерству туризма и спорта предложен комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство.


В числе предлагаемых рекомендаций:

  • установление приоритетов развития спорта;
  • ограничение бюджета профклубов и федераций в зависимости от эффективности и конкретных результатов;
  • обеспечение общественного контроля всех выделяемых средств, в т.ч. UEFA и FIFA;
  • централизация финансирования спорта;
  • ратификация международных стандартов об ответственности за злоупотребления в спорте; исключение оснований для закупа из одного источника (при закупе товаров, работ и услуг из одного источника под предлогом срочности соревнований);
  • ограничение передачи рентабельных объектов в доверительное управление и на приватизацию;
  • создание открытой единой цифровой платформы с обеспечением прозрачности расходования средств.

Исполнение рекомендаций находится на контроле ведомства.
 
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Теги:СпорткоррупцияАнтикор

новости по теме

31.05.2024, 13:29 4016

Более 50 сотовых телефонов украли сотрудники аэропорта Алматы

Злоумышленники подозреваются в неоднократных хищениях
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кражу более 50 мобильников в аэропорту Алматы расследует транспортная полиция.

24 мая сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы из трех работников аэропорта. Злоумышленники подозреваются в неоднократном совершении хищений товаров почтового отправления, а именно мобильных телефонов, предназначенных для реализации в регионы страны", - сообщает Polisia.kz.


Досудебное расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее в аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
 
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Теги:АлматыАэропорттелефоныКража
31.05.2024, 12:23 8101

Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы

Его подозревают в мошенничестве
Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы задержала заместителя руководителя спецЦОНа по подозрению в мошенничестве.

Проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела № 1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан". Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", - сообщили в Антикоре.



Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее Антикор завершил громкое расследование по делу об автомобильной ОПГ в Астане. Сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей. Ущерб государству составил 1,4 млрд тенге.
 
31.05.2024, 10:04 14811

В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант

Он организовал нарколабораторию в квартире в Бостандыкском районе
В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант
Фото: Polisia.kz
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27-летний мужчина, организовавший в многоквартирном ЖК в Бостандыкском районе Алматы нарколабораторию, приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает Polisia.kz.

В ходе обыска квартиры сотрудниками управления по противодействию наркопреступности были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве мефедрона. И, конечно же, готовый продукт - вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Согласно заключению экспертов, данное вещество является альфа-PVP, общим весом 139 гр. Все, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.


Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы он признан виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание сроком на 11 лет лишения свободы.
 
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Теги:СудНаркотикинарколаборатория
30.05.2024, 21:16 43356

В 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев

Им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге
В 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам, сообщает пресс-служба надзорного органа.

На заседании отмечено, что только в 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге.

Для обмана граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

Правоохранительными органами для противодействия принимается комплекс мер. Совместно с операторами связи заблокировано свыше 44 млн сомнительных "зарубежных" звонков, что позволило снизить количество совершаемых мошенничеств на 30%.

В 2023 году при МВД создан Центр по борьбе с кибер-преступностью, а в территориальных департаментах полиции подразделения "КиберПол". Это позволило раскрыть более 3,8 тысяч преступлений и возместить гражданам 850 млн тенге, привлечь к уголовной ответственности 1891 лицо.

На онлайн площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.

Заблокировано 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом, из которых 1,3 тысячи имели признаки мошеннических.

Путем создания в мессенджерах специальных групп "Cyberbot" только за 1 месяц удалено свыше 300 ресурсов о мошеннических ссылках.

В целом за 2 года к уголовной ответственности привлекли порядка 9 тыс мошенников, возмещен ущерб на 24 млрд тенге, арестовано имущество на 68 млрд тенге.
 
30.05.2024, 21:04 44991

Почти 60 млн тенге ущерба: в Алматы осудили руководителей финпирамиды

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А., К., С., обвиняемых в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что подсудимые вступив в сговор с иностранцами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет-платформу, где будущие вкладчики отслеживали денежные операции.

Клиентов привлекали через рекламу в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект как инвестиционную компанию. Мошенники обещали, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы.

В ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб. Подсудимые вину не признали.

Приговором суда А., К., С. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с удовлетворением гражданских исков потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 17 мая сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды.
 
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Теги:СудПриговорФинпирамида
30.05.2024, 19:34 50646

Отрезали голову и закопали тело: убийство произошло в Мангистауской области

Двое подозреваемых в водворены в ИВС
Отрезали голову и закопали тело: убийство произошло в Мангистауской области
Фото: instagram_qriim_mvdrk
Актау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины, сообщает телеграм-канал egovpress.

По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело. Один из подозреваемых скрылся.

Как сообщает inAktau.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции, двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания.

По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сообщили в полиции.

 
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Теги:УбийствоПодозреваемыеЗадержание
30.05.2024, 17:40 53886

Свыше 12 млн тенге похитил главбух госучреждения в Костанайской области

Ущерб возмещен в полном объеме
Свыше 12 млн тенге похитил главбух госучреждения в Костанайской области
Фото: Depositphotos
Костанай. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млн тенге бюджетных средств похитил главный бухгалтер государственного учреждения в Костанайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении 6 лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Приговором суда должностное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Судебный акт не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.


Ранее чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
 
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Теги:хищениеКостанайглавбух
30.05.2024, 17:11 55451

В Шымкенте осудили главу противочумной станции   

Приговор в законную силу не вступил
В Шымкенте осудили главу противочумной станции
Фото: pexels
Шымкент. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте осудили руководителя республиканского государственного учреждения "Шымкентская противочумная станция", сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

Руководитель РГУ "Шымкентская противочумная станция" МЗ РК Сайлаубекулы Р., руководитель филиала РГУ "Отырарское противочумное отделение" Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш. осуждены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, приговор в законную силу не вступил.

Они признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов", - добавили в агентстве.


Ранее в Астане и ряде регионов начальники полиции были осуждены за взятки.
 
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Теги:СудПриговорШымкент

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