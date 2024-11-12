В Казахстане за три года выявили более 100 фактов коррупции в сфере ЧС

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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по противодействию коррупции за последние три года в отношении должностных лиц органов по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано 103 коррупционных преступления, в том числе в отношении 11 руководителей департаментов и других подразделений. 23% составляют правонарушения в сфере промышленной безопасности, сообщает пресс-служба Антикора.





Несвоевременное принятие действенных мер по обеспечению промбезопасности создает угрозу жизни и здоровью работников производственных объектов, нарушает их конституционные права на надлежащие условия труда.





К примеру, в Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя областного департамента промышленной безопасности. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями путем непринятия мер по приостановлению работ на рудниках, где отсутствовала система позиционирования. Эта система призвана определять местоположение шахтеров в подземных условиях, помогать спасателям быстрее найти и эвакуировать пострадавших при ЧП, а в отдельных случаях сохранить жизни. Обвиняемый предан суду.





В Павлодарской области экс-руководитель и бывший главный специалист отдела горнотехнического надзора департамента промышленной безопасности по выявленным еще в 2016 году нарушениям в АО "Майкаинзолото" не проконтролировали их устранение. В результате это привело к обрушению верхнего слоя выработанного пространства и повлекло гибель людей. Обвиняемые также преданы суду.





По данным МЧС, ежегодно на опасных производственных объектах происходит порядка 20 аварий. За последние десять лет зарегистрировано 244 аварии.





Только за 2023 год в стране зафиксирована 21 авария на производстве, пострадали 108 человек, из них 56 погибли.