11.11.2024, 19:52 61096
В Казахстане за три года выявили более 100 фактов коррупции в сфере ЧС
23% составляют правонарушения в сфере промышленной безопасности
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по противодействию коррупции за последние три года в отношении должностных лиц органов по чрезвычайным ситуациям зарегистрировано 103 коррупционных преступления, в том числе в отношении 11 руководителей департаментов и других подразделений. 23% составляют правонарушения в сфере промышленной безопасности, сообщает пресс-служба Антикора.
Несвоевременное принятие действенных мер по обеспечению промбезопасности создает угрозу жизни и здоровью работников производственных объектов, нарушает их конституционные права на надлежащие условия труда.
К примеру, в Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководителя областного департамента промышленной безопасности. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями путем непринятия мер по приостановлению работ на рудниках, где отсутствовала система позиционирования. Эта система призвана определять местоположение шахтеров в подземных условиях, помогать спасателям быстрее найти и эвакуировать пострадавших при ЧП, а в отдельных случаях сохранить жизни. Обвиняемый предан суду.
В Павлодарской области экс-руководитель и бывший главный специалист отдела горнотехнического надзора департамента промышленной безопасности по выявленным еще в 2016 году нарушениям в АО "Майкаинзолото" не проконтролировали их устранение. В результате это привело к обрушению верхнего слоя выработанного пространства и повлекло гибель людей. Обвиняемые также преданы суду.
По данным МЧС, ежегодно на опасных производственных объектах происходит порядка 20 аварий. За последние десять лет зарегистрировано 244 аварии.
Только за 2023 год в стране зафиксирована 21 авария на производстве, пострадали 108 человек, из них 56 погибли.
новости по теме
12.11.2024, 14:57 7001
Военнослужащие Казахстана перешли на единую полевую форму
Фото: Минобороны РК
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Вооруженных силах проходят строевые смотры личного состава, перешедшего на новые образцы зимней полевой формы одежды, рассказали в Министерстве обороны Казахстана.
В особый период другие войска и воинские формирования переходят под начало Вооруженных сил. Соответственно, и полевая форма, выполняющая маскирующую функцию и учитывающая особенности климата и географические особенности местности, также должна быть единой, пояснил замначальника тыла ВС полковник Асет Оразалин.
Существенным изменениям форма одежды подвергалась в 1999, 2006 и 2011 годах. Но переход на единый фасон и расцветку военнослужащих всех силовых структур осуществлен впервые, отметили в ведомстве.
Решение в пользу расцветки MultiCam было принято после изучения опыта других стран. У нее отличные свойства маскировки на фоне растительности, городских построек и развалин, в пустынной и каменистой местности. Новые образцы формы одежды отличаются улучшенной функциональностью и комфортом. Например, воротник стойка закрывает шею при непогоде. Для удобства хранения карманных документов нагрудные карманы расположены под наклоном и застегиваются на ленту велькро. Знаки различия крепятся также на эту ленту и не требуют пришивания. Дополнительная вставка на спине не стесняет движения. Широкий брючной пояс лучше прилегает к телу, на нем есть также приспособления для регулировки обмундирования", - поделились подробностями в Минобороны.
Кардинальные изменения внесены и в зимнюю форму одежды. Ткань обладает водоупорными, морозостойкими и ветрозащитными свойствами. Утепленные брюки выполнены в виде полукомбинезона. Предусмотрены также трикотажная шапка и шарф-труба из флисовой ткани.
По просьбе военнослужащих не используемый на практике демисезонный плащ был заменен на куртку. Взамен свитера повседневного предусмотрен свитер полевой. Исходя из природных особенностей, изменен цвет летних ботинок с высокими берцами с черного на песчаный. Для военнослужащих органов управления ботинки с высокими берцами заменены на кроссовки тактические.
Немаловажна и экономическая составляющая новшества. Его реализация осуществляется только за счет стоимости сокращаемого обмундирования. Оптимизация норм снабжения снизила ежегодную потребность войск более чем на 140 млн тенге. При этом имеющиеся на складах запасы, в том числе полевое обмундирование старого образца, будут использоваться в качестве рабочего обмундирования для солдат срочной службы, военнообязанных, привлекаемых на ежегодные сборы, и для сотрудников военизированной охраны. Это позволит ежегодно экономить на закупе аналогичного обмундирования более 400 млн тенге", - отметили в пресс-службе.
Военная форма одежды и обмундирование изготавливаются в рамках государственного оборонного заказа исключительно на отечественных предприятиях, заключили в ведомстве.
12.11.2024, 13:17 10521
В Алматы с начала года в ДТП погибло 66 человек
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года зарегистрировано 26 498 ДТП, травмировано 3 168 человек, погибло 66, в том числе 1 несовершеннолетний.
Об этом говорилось на координационном совете с участием руководителей правоохранительных и государственных органов Алматы по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в городе за два года, сообщает прокуратура города.
На заседании отмечена негативная статистика ДТП с пострадавшими, в том числе с участием несовершеннолетних.
Основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда пешеходного перехода и маневрирования и проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, которым способствуют слабое освещение, отсутствие знаков и дорожного покрытия", - подчеркнули участники заседания.
Чтобы минимизировать такие факты прокуратура Алматы совместно с "Яндекс" и "2ГИС" внедрили в навигаторы карту особо аварийных участков и функцию голосового предупреждения водителей при приближении к ним.
По итогам совета уполномоченные органы получили ряд конкретных рекомендаций, направленных на снижение ДТП и соблюдение гражданами правил дорожного движения.
12.11.2024, 12:52 13216
Казатомпром и французская Orano Group будут вместе готовить кадры для атомной отрасли
Специалисты Казатомпрома и его дочернего предприятия АО "Ульбинский металлургический завод" смогут проходить стажировку на предприятиях Orano, в том числе на заводах по конверсии урана
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Париж. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и французская компания Orano Group подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров для атомной отрасли, сообщает пресс-служба компании.
Стороны подписали документ на заседании казахстанско-французского делового совета, состоявшемся в рамках официального визита главы государства во Францию.
Данное соглашение подчеркивает приверженность обеих компаний развитию высококвалифицированных специалистов и стимулированию инноваций в ядерной энергетике", - говорится в сообщении.
Специалисты Казатомпрома и его дочернего предприятия АО "Ульбинский металлургический завод" смогут проходить стажировку на предприятиях Orano, в том числе на заводах по конверсии урана. Это позволит им получить доступ к передовым технологиям, изучить опыт французских коллег и перенять лучшие международные практики, что будет способствовать их профессиональному развитию.
Подписание данного меморандума является важным шагом в развитии наших отношений с Orano Group, одним из ведущих мировых игроков в ядерном топливном цикле. Я глубоко убежден, что наши люди - один из главных ресурсов компании, поэтому развитие компетенций и вклад в обучение и повышение квалификации производственного персонала является критически важным для будущего не только Казатомпрома, но и отечественной атомной отрасли", - отметил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.
Многолетнее сотрудничество Казатомпрома и Orano успешно реализуется через совместное предприятие ТОО СП "КАТКО", осуществляющее добычу урана на месторождении Моинкум в Туркестанской области. Новый меморандум открывает перспективы для создания дополнительных проектов, что будет способствовать укреплению позиций обеих компаний в атомной отрасли.
Напомним, во время визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Франция и Казахстан могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике.
Ранее президент рассказал, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.
За строительство атомной станции на референдуме проголосовали 71,12% казахстанцев.
12.11.2024, 11:56 14391
Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно - Бектенов
Он поручил "СК-Фармации" развивать отечественную фармацевтическую индустрию
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования, заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
Люди должны четко знать, кому и какие лекарства выдаются бесплатно", - подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что государство бесплатно предоставляет препараты при оказании медицинской помощи и лицам, состоящим на учете в медорганизациях. В 2024 году на это было выделено из бюджета порядка 500 млрд тенге.
Бектенов поручил "СК-Фармации" развивать отечественную фармацевтическую индустрию.
Деятельность "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Как новый руководитель компании, вы должны это направление обозначить в качестве приоритета", - обратился премьер-министр.
Он поручил до конца года завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год.
Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть. За это персонально отвечают министр здравоохранения и глава "СК-Фармация", - заявил Бектенов.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова пообещала, что в 2025 году производство отечественных лекарств увеличится до 1728 наименований. Также будет активизировано сотрудничество с глобальными международными фармацевтическими компаниями, и пересмотрены условия заключения долгосрочных договоров с внедрением офтейк-контрактов.
В свою очередь глава "СК-Фармация" Еркен Жакатаев заявил, что сейчас компания обеспечивает лекарствами и медизделиями более 1200 стационаров и 700 поликлиник по всей стране.
В текущем году в перечне "СК-Фармация" уже 1588 наименований фармпродукции на 480 млрд тенге. Заключены долгосрочные договоры с 35 отечественными производителями на поставку почти 4 тыс. наименований лекарств и медизделий", - отметил он.
11.11.2024, 20:08 60196
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку
Фото: Акорда
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Баку. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия во Всемирном климатическом саммите СОР 29, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата, сообщает перс-служба Акорды.
В рамках визита глава государства проведет ряд встреч с главами государств, руководителями международных организаций и представителями бизнес-структур.
Ранее сообщалось, что Казахстан в рейтинге IQAir за 2023 год оказался среди 40 стран с самым загрязненным частицами PM2.5 воздухом.
11.11.2024, 18:30 63391
Визы для бизнес-иммигрантов, IT-специалистов и путешественников: когда вступят в силу обновленные правила выдачи
С 18 ноября в стране вступают в силу обновленные правила
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда в Казахстане вступят в силу обновленные правила выдачи виз для бизнес-иммигрантов, квалифицированных IT-специалистов и путешественников, рассказали в Министерстве иностранных дел РК.
С 18 ноября 2024 года в Казахстане вступают в силу обновленные правила выдачи виз", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, нововведения включают в себя следующее:
- виза "В9" - для представителей востребованных профессий, позволяющая им дальнейшее оформление вида на жительство;
- Digital Nomad Visa - однократная электронная и многократная бумажная виза для IT-специалистов, позволяющая постоянное проживание в Казахстане;
- Neo Nomad Visa - туристическая виза для "неономадов" с правом длительного пребывания при подтвержденном доходе от 3 тысяч долларов в месяц;
- существенно сокращен перечень документов для бизнес-визы "С5", а также минимальный порог для получения визы с целью воссоединения на основании брачно-семейных отношений снижен с 3 лет до 1 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появятся новые визы для иностранцев.
11.11.2024, 18:16 64836
Названа точная численность населения Казахстана
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Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бюро национальной статистики назвали точную численность населения Республики Казахстан на 1 октября 2024 года.
Численность населения на 1 октября 2024 года составила 20 223 218 человек, из них горожане - 12 704 977, сельские жители - 7 518 241 человек. Общий прирост населения за 9 месяцев составил 189 376 человек", - проинформировали в пресс-службе.
По данным бюро, за 9 месяцев 2024 года в Казахстане родились 278,7 тысячи детей, число умерших составило 99,5 тысячи человек.
Таким образом, естественный прирост населения составил 179,2 тысячи человек. Наибольший уровень рождаемости отмечен в Туркестанской, Мангистауской областях и городе Шымкенте. Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, что связано с возрастной структурой населения этих областей", - сообщили в пресс-службе.
Также сообщается, что за полгода в стране зарегистрировано 95 тысяч браков и 29,3 тысячи разводов.
В январе-сентябре 2024 года число прибывших в страну составило 20 383 человек, число выбывших из страны 10 201 человек. Сальдо миграции составило 10 182 человека. По сравнению с соответствующим периодом 2023 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 6,5%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 19,9%", - добавили в Бюро национальной статистики.
Напомним, численность населения на 1 января 2024 года составляла 20 033 546 человек.
11.11.2024, 17:10 63156
Капышев назначен новым акимом города Косшы
Фото: gov.kz
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Кокшетау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Азамат Капышев назначен новым акимом города Косшы в Акмолинской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Распоряжением акима Акмолинской области от 11 ноября 2024 года по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия депутатов маслихата акимом города Косшы назначен Азамат Капышев", - говорится в сообщении.
Азамат Капышев родился в 1978 в Акмолинской области. Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК. Работал заместителем акима Зерендинского района, заместителем руководителя аппарата акима Акмолинской области и руководителем аппарата акима Акмолинской области.
Ранее аким города Косшы Гайдар Касенов был освобожден от должности.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?