С начала пандемии выявлено более 600 фактов распространения недостоверной информации

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - С начала пандемии выявлено более 600 фактов нарушений в части распространения недостоверной информации, сообщил в ходе XI Центральноазиатского форума "Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2020" директор Центра анализа и информации министерства информации и общественного развития Михаил Комиссаров, передает Kazakhstan Today.

За период с начала пандемии было выявлено более 600 фактов нарушений в части распространения недостоверной информации. По этим материалам информировались правоохранительные органы для принятия мер по розыску и привлечению к ответственности лиц, их распространявших", - сообщил спикер.

По его словам, также велось взаимодействие с администрациями социальных сетей. "Им направлялись уведомления, и во многих случаях меры принимались по удалению такого рода информации. К примеру, во взаимодействии с администрацией Telegram успешно был решен вопрос с удалением более 80 фейковых ботов, которые были созданы буквально в тот же день после появления официальных ботов по выплате социальных пособий", - рассказал Комиссаров.

Он отметил, что чаще всего в качестве технологии распространения фейкньюс испольщзуются манипуляции с изображениеми и видео, также используются голосовые аудиосообщения, даются ссылки на фейковых экспертов, в качестве источника слухов указываются знакомые и друзья, которые якобы работают в каких-то госорганах.

В условиях карантина распространение фейкньюс стало одним из самых актуальных вызовов, пожалуй, для общества. В основном эти материалы распространялись в соцсетях и в большей степени даже наверное, через мессенджеры. В социальных медиа мы тоже фиксировали распространение ложной информации об очагах заражения в различных регионах, о распылении дезинфицирующих средств или вируса с вертолетов, самолетов, о введении комендантского часа в различных регионах, были заявления о новых случаях заражения, которых не было, были фейки о введении карантина, размещении блокпостов вокруг населенных пунктов, о снятии пенсионных накоплений и назначении соцвыплат и т.д.", - сказал Комиссаров.

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