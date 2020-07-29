Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Садвакас Байгабулов вернулся на должность главного санврача на транспорте, передает Kazakhstan Today.

Миссия в составе профессиональных вирусологов и эпидемиологов (из Нур-Султана и Алматы) выполнена в Атырауской области. Ситуация по коронавирусной инфекции в регионе стабилизирована. Важным является продолжение информационно-разъяснительной работы и превентивных мер - соблюдение ограничительных требований в регионе. Возвращаемся в Нур-Султан, продолжим работу на посту главного государственного санитарного врача на транспорте", - сообщил в Facebook Садвакас Байгабулов.

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