Сагинтаев обозначил направления сотрудничества в сфере цифровой повестки ЕАЭС

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сегодня в Алматы принял участие в работе международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации". Мероприятие инициировано главой государства и проходит в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, передает Kazakhstan Today.

Форум рассматривается как важный совместный шаг в реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

"Мы поставили перед собой амбициозную задачу: в ближайшее время до 80% всех госуслуг у нас будет передаваться электронным способом. Здесь очень важный вопрос - инфраструктура. Территория Казахстана очень большая. Мы во всех городах полностью обеспечиваем инфраструктуру, то есть Интернет. 43% населения сельской местности, почти 7 тыс. сельских населенных пунктов имеют достаточный уровень скорости интернета, это очень важно", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

В рамках этой работы также принято решение до 2020 года все базы сельских населенных пунктов обеспечить широкополосным интернетом и в полном объеме завершить инфраструктуру.

Кроме того, Сагинтаев отметил роль образования в подготовке будущих кадров. "Мы сегодня говорим о вовлеченности населения в цифру. Сегодня получение госуслуг, вообще перевод на цифру должны быть модными. Поэтому для того, чтобы это все довести до ума, нужна подготовка кадров, начиная со школьной скамьи, подготовка математиков, подготовка программистов университетов. Мы перенаправляем сейчас учебные программные курсы с тем, чтобы начать готовить достаточное количество специалистов", - сказал он.

Также премьер Казахстана отметил, что было бы правильным выстроить систему взаимодействия и партнерства национальных инновационных центров. Речь идет о взаимовыгодном обмене опытом и инновациями, трансфере цифровых технологий, проведении совместных мероприятий российских инновационных центров Сколково и "Иннополис", белорусского "Парка высоких технологий", казахстанских Назарбаев Университета, свободной экономической зоны "Астана-Технополис" и создаваемого сейчас на базе ЭКСПО-2017 нового Международного технопарка ИТ-стартапов и других.

Главная цель - построить единую инновационную экосистему стран ЕАЭС, способную координировать и продвигать Союз на внешнем контуре для привлечения венчурных фондов и стартапов со всего мира, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Сагинтаев акцентировал внимание на необходимости создания условий для развития технологического предпринимательства. Талант сам создает свой капитал. Поэтому важно, чтобы технологическое предпринимательство в стране развивалось.

"В этой связи мы создали ИТ-хаб на базе ЭКСПО. Сейчас офисы готовятся, и в ближайшее время, через полгода, мы этот ИТ-хаб запустим. Беспрецедентное решение принято. Соответствующий законопроект принят... Наш ИТ-хаб включился в МФЦА, и через это мы хотим завлечь таланты со всего мира", - сказал Сагинтаев.

Просмотров: 2705