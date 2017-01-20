Сагинтаев обсудил с делегацией Канады взаимодействие бизнес-структур двух стран

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоялась встреча премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева с парламентской делегацией Канады во главе с председателем Комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Робертом Нолтом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в различных сферах социально-экономического развития Казахстана и Канады, в том числе по вопросам сельского хозяйства, аграрной промышленности, культурно-гуманитарных связей, гражданской авиации, аэрокосмической и военно-промышленной отраслях, передает Kazakhstan Today.

Особый акцент в ходе встречи был сделан на взаимодействие бизнес-структур двух стран в рамках Делового совета Казахстан - Канада, учрежденного в 2016 году. Его деятельность, по мнению сторон, позволит существенно активизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами.

Премьер-министр отметил, что Канада является важным партнером Казахстана. Подходы наших стран по преодолению глобальных экономических вызовов совпадают, учитывая акцент на росте инвестиций в инфраструктуру, а также региональной и глобальной экономической интеграции, подчеркнул Сагинтаев.

Он выразил уверенность в том, что активное участие канадских компаний в проводимой в Казахстане Международной выставке "ЭКСПО-2017" и обмен опытом в области возобновляемой энергии придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

Как информирует пресс-служба премьер-министра РК, в январе - ноябре 2016 года объем товарооборота РК с Канадой составил $327,3 млн. Обозначился рост казахстанского экспорта, в результате чего за 11 месяцев 2016 года баланс торговли сложился положительным для РК и составил $134 млн.

В 1-м полугодии 2016 года приток прямых инвестиций из Канады в РК составил $70,0 млн. По данным МИД Канады, с 1994 года объем инвестиций в РК составил почти $16 млрд ($10,98 млрд в 2010-2014 годах). Канада занимает 11-е место среди инвесторов.

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