Сагинтаев отчитался перед президентом об эпидемиологической ситуации в Алматы

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - В ходе рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью нового центра мобильного скрининга по выявлению коронавирусной инфекции, созданного по южнокорейской технологии, передает Kazakhstan Today.

Президент заслушал отчет акима Бакытжана Сагинтаева об эпидемиологической ситуации в городе. По последним данным, в Алматы в настоящий момент зарегистрировано 1622 случая Covid-19. За вчерашний день выявлено 13 и сегодня 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стационарах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1145 человек. Состояние у 875 больных удовлетворительное, состояние у 33 взрослых больных остается тяжёлым, у 237 взрослых - средней степени тяжести. У основной массы (77%) болезнь протекает в легкой форме. Количество выписанных в мегаполисе достигло 468 человек.





Руководители корейской компании "Medical Partners Korea" Ким Даёнг и Мин Хисук рассказали главе государства о возможностях мобильной лаборатории и накопленном опыте тестирования по системе "Drive-through".

Касым-Жомарт Токаев провел беседу с медиками и выразил им признательность за самоотверженный труд.

Пандемия - это фактически война. Весь мир объявил войну против пандемии. Как говорят французы, на войне как на войне. Объединившись, мы сможем победить пандемию", - убежден президент.

Глава государства также поздравил сотрудников центра с Международным днем медицинской сестры, который отмечается во всем мире 12 мая, сообщает пресс-служба Акорды.

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