Сагинтаев поручил главврачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, сегодня аким города в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями свыше 70 городских больниц, поликлиник, медицинских центров и служб скорой помощи.

Принципиальный вопрос - безопасность условий труда и недопущение угрозы заражения врачей на рабочем месте. Поставил задачи по выстраиванию системной санитарно-эпидемиологической работы в каждой больнице. Особый акцент - на обеспечении санитарной безопасности в экстренных службах и приемных покоях. Поручил главврачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала, задействованного в борьбе с коронавирусной инфекцией", - написал аким в своем аккаунте в Instagram .

Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.

Главные врачи - важное звено управления и координации медицинским корпусом. Требуется постоянный диалог с медработниками по таким ключевым вопросам, как безопасность труда, выплаты надбавок и компенсаций. Врачи - на самой передовой линии борьбы с коронавирусом. Весь город поддерживает вас! #AlmatyBirgemiz!" - написал глава мегаполиса.

Кроме того, по информации пресс-службы городского акимата, во время совещания Бакытжан Сагинтаев отметил, что "все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Первый приоритет - защита населения. Задействованы все службы".

В первую очередь со стороны наших медиков, поликлиник, организаций выполняются необходимые требования. Ключевой вопрос: не допустить распространения коронавирусной инфекции по всему городу", - отметил Бакытжан Сагинтаев и призвал главврачей к открытому диалогу, обсуждению актуальных вопросов и совместной выработке мер, необходимых для их оперативного решения.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы обеспечения средствами индивидуальной защиты, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, необходимых для безопасности врачей и всех категорий медработников в инфекционных стационарах, выплат надбавок медицинским сотрудникам, условий проживания и обеспечения питанием всех медсотрудников, работающих с лицами, а также проведения тестов на COVID-19 расширенному контингенту населения.

О проводимой работе доложили руководители городского управления общественного здоровья Т. Абилдаев, Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг А. Молдагасимова. В свою очередь, от представителей медицинской общественности выступил главный врач Городской клинической больницы №1 Э. Калиев.

На сегодня в городе Алматы на COVID-19 обследованы 21 370 лиц. Зарегистрировано 350 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В инфекционных стационарах на лечении находятся 299 пациентов, в провизорных центрах - 256 человек, на карантинной изоляции - 366, на домашнем карантине - 7097. Медицинские организации обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, в том числе свыше 4,5 тыс. многоразовыми защитными медицинскими костюмами", - говорится в сообщении.

По поручению президента РК надбавки к заработной плате работников организаций здравоохранения города Алматы, задействованных в борьбе с коронавирусом, выплачены на 99%. Ведется работа по обеспечению выплат оставшимся двум карантинным организациям.

На период чрезвычайного положения медицинские работники, согласно пожеланиям, размещены в гостиницах, хостелах, общежитиях, а также у родственников. Вместе с тем имеются резервы для желающих перейти на проживание в гостиничных номерах, при этом затраты на проживание и питание также будут покрыты за счет средств местного бюджета.

Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены меры по обеспечению дальнейшего соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по нераспространению коронавирусной инфекции с учетом продления действия чрезвычайного положения до 1 мая и возобновления с 20 апреля работы предприятий промышленности и строительства, определенных секторов сферы услуг. Также внимание было уделено обеспечению работы новой модульной инфекционной больницы, в том числе техническому оснащению и укомплектованию медицинского персонала.

Подводя итоги встречи, аким мегаполиса подчеркнул важность дисциплины и строгого контроля над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм всеми участниками мероприятий по противодействию COVID-19.

Необходимо мобилизоваться. Важна жесткая дисциплина, тем более в рамках чрезвычайного положения", – сказал Бакытжан Сагинтаев, отметив, что акимат, правоохранительные службы, военные будут оказывать все меры содействия и помогать в обеспечении эпидемиологической безопасности города.

Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.





В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

По последним данным, в стране подтверждено 1199 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 203 человека выздоровели, 14 скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 121 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства