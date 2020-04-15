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Сагинтаев поручил главврачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала

14.04.2020, 21:45 13123
Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today – Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала, передает Kazakhstan Today.
 
Как стало известно, сегодня аким города в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями свыше 70 городских больниц, поликлиник, медицинских центров и служб скорой помощи.
 

Принципиальный вопрос - безопасность условий труда и недопущение угрозы заражения врачей на рабочем месте. Поставил задачи по выстраиванию системной санитарно-эпидемиологической работы в каждой больнице. Особый акцент - на обеспечении санитарной безопасности в экстренных службах и приемных покоях. Поручил главврачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала, задействованного в борьбе с коронавирусной инфекцией", - написал аким в своем аккаунте в Instagram.

 
Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.
 

Главные врачи - важное звено управления и координации медицинским корпусом. Требуется постоянный диалог с медработниками по таким ключевым вопросам, как безопасность труда, выплаты надбавок и компенсаций. Врачи - на самой передовой линии борьбы с коронавирусом. Весь город поддерживает вас! #AlmatyBirgemiz!" - написал глава мегаполиса.

 
Кроме того, по информации пресс-службы городского акимата, во время совещания Бакытжан Сагинтаев отметил, что "все силы брошены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Первый приоритет - защита населения. Задействованы все службы". 
 

В первую очередь со стороны наших медиков, поликлиник, организаций выполняются необходимые требования. Ключевой вопрос: не допустить распространения коронавирусной инфекции по всему городу", - отметил Бакытжан Сагинтаев и призвал главврачей к открытому диалогу, обсуждению актуальных вопросов и совместной выработке мер, необходимых для их оперативного решения.

 
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы обеспечения средствами индивидуальной защиты, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, необходимых для безопасности врачей и всех категорий медработников в инфекционных стационарах, выплат надбавок медицинским сотрудникам, условий проживания и обеспечения питанием всех медсотрудников, работающих с лицами, а также проведения тестов на COVID-19 расширенному контингенту населения.
 
О проводимой работе доложили руководители городского управления общественного здоровья Т. Абилдаев, Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг А. Молдагасимова. В свою очередь, от представителей медицинской общественности выступил главный врач Городской клинической больницы №1 Э. Калиев.
 

На сегодня в городе Алматы на COVID-19 обследованы 21 370 лиц. Зарегистрировано 350 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В инфекционных стационарах на лечении находятся 299 пациентов, в провизорных центрах - 256 человек, на карантинной изоляции - 366, на домашнем карантине - 7097. Медицинские организации обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, в том числе свыше 4,5 тыс. многоразовыми защитными медицинскими костюмами", - говорится в сообщении.

 
По поручению президента РК надбавки к заработной плате работников организаций здравоохранения города Алматы, задействованных в борьбе с коронавирусом, выплачены на 99%. Ведется работа по обеспечению выплат оставшимся двум карантинным организациям.
 
На период чрезвычайного положения медицинские работники, согласно пожеланиям, размещены в гостиницах, хостелах, общежитиях, а также у родственников. Вместе с тем имеются резервы для желающих перейти на проживание в гостиничных номерах, при этом затраты на проживание и питание также будут покрыты за счет средств местного бюджета.
 
Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены меры по обеспечению дальнейшего соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по нераспространению коронавирусной инфекции с учетом продления действия чрезвычайного положения до 1 мая и возобновления с 20 апреля работы предприятий промышленности и строительства, определенных секторов сферы услуг. Также внимание было уделено обеспечению работы новой модульной инфекционной больницы, в том числе техническому оснащению и укомплектованию медицинского персонала.
 
Подводя итоги встречи, аким мегаполиса подчеркнул важность дисциплины и строгого контроля над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм всеми участниками мероприятий по противодействию COVID-19.
 

Необходимо мобилизоваться. Важна жесткая дисциплина, тем более в рамках чрезвычайного положения", – сказал Бакытжан Сагинтаев, отметив, что акимат, правоохранительные службы, военные будут оказывать все меры содействия и помогать в обеспечении эпидемиологической безопасности города.

 
Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.

В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
 
К настоящему времени в Алматы выявлено 350 заболевших коронавирусом, двое скончались. Из 174 новых случаев коронавируса в Алматы 116 – медики, уточнили сегодня в управлении общественного здоровья города. 
  
По последним данным, в стране подтверждено 1199 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 203 человека выздоровели, 14 скончались. 
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 121 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,9 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.
 

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