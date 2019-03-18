Сагинтаев поручил проверить ценообразование газовых компаний Жамбылской области

Тараз. 15 ноября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил уполномоченные органы проверить все компании, оказывающие услуги по подключению к газопроводу в Жамбылской области, на предмет ценообразования, передает Kazakhstan Today.





Напомним, накануне глава правительства прибыл в регион с рабочим визитом. Одной из главных целей поездки стало обсуждение с монополистами и коммунальными предприятиями региона вопросов прозрачности тарифной политики и рассмотрение принимаемых мер по снижению тарифов в рамках исполнения поручений главы государства, данных на заседании Совета безопасности.





На совещании были подняты вопросы прозрачности тарифообразования и снижения тарифов на электрическую и тепловую энергию, услуги водо- и газоснабжения, канализации, телефонной связи и интернета.





О принимаемых мерах доложил председатель антимонопольного комитета Министерства национальной экономики (МНЭ) А. Майтиев. По его словам, в рамках поручения главы государства снижены тарифы на услуги теплоснабжения 10 монополистами на общую сумму 4,4 млрд тенге. В Жамбылской области двум монополистам были снижены тарифы на общую сумму 122 млн тенге. По стране открыты общественные приемные по работе с населением по вопросам качества ЖКХ. В случае поступления жалоб на действия монополистов, соответственно, будут открываться внеплановые проверки в сфере жилищно-коммунального хозяйства.





Руководитель территориального департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ Е. Дуйсембиев доложил, по итогам прошедшего отопительного сезона по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период 2017-2018 годов потребителям Жамбылской области возвращены денежные средства в размере 31,726 млн тенге по восьми субъектам естественной монополии.





Руководитель ТОО "Тараз Су" М. Смаилов сообщил о тарифах в сфере водоснабжения для потребителей Жамбылской области. Предприятие снизило тарифы на 20%, то есть если средний отпускной тариф действовал в пределах 81 тенге, сейчас в пределах 65 тенге.





Генеральный директор АО "Жамбылская ГРЭС имени Т. И. Батурова" В. Мележик доложил, что установленный предельный тариф на отпуск электроэнергии составляет 9,47 тенге за киловатт-час. В предшествующие периоды основным показателем затрат в структуре тарифа является топливная составляющая, которая находится в пределах 82-84%. Снижение предельного тарифа, на вырабатываемую ЖГРЭС электроэнергию, по его словам, возможно, лишь в случае понижения стоимости основного вида топлива - товарного газа.





Директор Жамбылского филиала АО "КазТрансГазАймак" С. Исмаилов, в свою очередь, сообщил, что газ поставляется по магистральному проводу Бейнеу - Бозой - Шымкент. На сегодняшний день из 377 населенных пунктов региона газифицировано 181. Обеспечиваются товарным газом более 185 тыс. абонентов частных и коммунальных квартир, 319 промышленных, 5 тыс. коммунально-бытовых предприятий. Общая протяженность распределительного трубопровода по области составляет 4600 километров.





Заслушав доклады региональных субъектов естественных монополий, премьер-министр отметил, что со стороны предпринимателей региона поступают жалобы о высоких ценах за услугу по подключению.





Согласно информации представителей бизнеса, около 80 тыс. домов не могут подключиться к близлежащему газопроводу, так как стоимость услуги составляет 200-500 тыс. тенге. Причина, по словам бизнесменов, заключается в проектировщиках, которые установили цены, в разы превышающие рыночную стоимость. Ввиду отсутствия доступа иных компаний к подключению услуги, якобы "аффилированные" компании предъявляют собственные требования, не отражающие реальную стоимость предоставляемых услуг.





В этой связи Сагинтаев попросил областного прокурора, а также дал поручение органам налоговой инспекции и службе экономических расследований Комитета госдоходов Министерства финансов РК в течение одной недели проверить все компании, которые аффилированы, имеют лицензии и занимаются подключением товарного газа на предмет ценообразования, пишет primeminister.kz .





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