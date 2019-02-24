Сагинтаев выразил соболезнование в связи с гибелью пяти детей на пожаре в Астане

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью пятерых детей на пожаре в Астане и поручил усилить контроль за качеством проверок пожарной безопасности, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на заседании правительства Республики Казахстан перед рассмотрением вопросов повестки дня премьер-министр Бакытжан Сагинтаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших во время пожара пятерых детей. Трагическое событие произошло в Астане 4 февраля. Заслушаны доклады акима города Астаны Бахыта Султанова и министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова о проводимой работе по оказанию поддержки семье пострадавших и принимаемых мерах по недопущению впредь подобных случаев", - пишет primeminister.kz .

Сагинтаев обратил внимание акиматов, пожарных и чрезвычайных служб МВД на сильное понижение температуры, ожидаемое в ближайшие сутки в ряде регионов. Это говорит о том, что будет увеличена температура подачи тепла в теплосетях, в частных домах будут усиленно топиться печи и котлы. В этой связи особое внимание необходимо уделять технике безопасности.

Министерству внутренних дел РК совместно с местными исполнительными органами с учетом текущей погодной ситуации поручено возобновить проведение месячника пожарной безопасности до окончания отопительного сезона. Все теплоэнергопроизводящие организации и жилищно-коммунальные службы акиматов регионов должны обеспечить теплом и светом потребителей в необходимых объемах при низких температурах. Все должно четко и безаварийно работать - акимам поручено взять этот вопрос на особый контроль.

Вместе с тем акиматам областей и МВД РК в целях предотвращения трагических случаев поручено особое внимание обратить на качество проводимых проверок пожарной безопасности в частных домах.

Напомним, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 района Сарыарка столицы произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пять сестер: 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 года рождения. Самой младшей из них было всего три месяца. Родители детей в это время находились на работе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства