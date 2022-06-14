Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения РК

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Конституционный закон "О прокуратуре" разработала Генеральная прокуратура Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Современные вызовы и угрозы требуют усиления правозащитного потенциала прокуратуры и модернизации высшего надзорного органа, укрепления гарантий деятельности прокуроров", - сообщается в тексте документа.

Кроме того, отмечается, что необходимо в новом Конституционном законе "О прокуратуре" закрепить действенные инструменты и механизмы, которые позволят более эффективно обеспечивать соблюдение законности, защищать и восстанавливать права и свободы граждан, интересы бизнеса, общества и государства.

Принятие закона усилит правозащитный потенциал прокуратуры и ее роль в системе обеспечения верховенства права", - подчеркивается в документе.

Прокуратура в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод, как высших ценностей государства, обеспечения верховенства закона и укрепления законности на территории Республики Казахстан осуществляет следующие задачи:

1) защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства;

2) выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также их последствий;

3) координацию деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью;

4) иные задачи, определяемые законами и актами президента Республики Казахстан.

Органы прокуратуры в пределах возложенных задач осуществляют:

1) высший надзор за законностью:

деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, субъектов предпринимательства и иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;

действий (бездействий) должностных и иных лиц, в том числе судебных исполнителей и нотариусов, а также принимаемых ими актов и решений, вступивших в силу;

производства по делам об административных правонарушениях;

досудебного расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

исполнительного производства;

судебных актов, вступивших в законную силу;

исполнения уголовных наказаний и применения иных мер государственного принуждения;

государственной правовой статистики и специальных учетов;

соблюдения международных обязательств Республики Казахстан;

иных сфер общественных отношений, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства;

2) представительство интересов государства в суде;

3) досудебное расследование, уголовное преследование;

4) международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере; представление интересов государства в иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) по вопросам возврата доходов, полученных преступным путем, вне уголовного процесса;

5) участие в правотворческой деятельности;

6) подготовку и повышение профессионального уровня кадров правоохранительных органов, а также образовательную и научную деятельность;

7) взаимодействие с уполномоченным по правам человека в рамках содействия в восстановлении и защите прав и свобод человека и гражданина;

8) иную компетенцию, определяемую законами и актами президента Республики Казахстан.

Также сообщается, что принятие законопроекта не повлечет негативных правовых и социально-экономических последствий.

Сроки ожидаемых результатов 2023 - 2024 годы", - отмечается в тексте документа.

Сообщается, что принятие законопроекта потребует выделения дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета на 2023-2025 годы на укрепление правовых и социальных гарантий деятельности прокуратуры на общую сумму 18 754,5 тысячи тенге (2023 год - 6 251,5 тысячи тенге, 2024 год - 6 251,5 тысячи тенге, 2025 год - 6 251,5 тысячи тенге).