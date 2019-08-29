Туркестан. 28 августа. Kazakhstan Today - Сакен Калкаманов и Улан Тажибаев назначены заместителями акима Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, на должность заместителя акима области назначен Калкаманов Сакен Амангельдинович. Он будет курировать такие направления, как идеология, образование и культура, спорт, молодежная политика, религия и семья", - сообщили в пресс-службе акима области.

Также сообщается, что на должность заместителя акима области назначен Тажибаев Улан Калмуханович. Он будет курировать сельское хозяйство, земельные отношения, государственный контроль за использованием и охраной земель, занятость и социальную защиту населения, инспекцию труда, решение приграничных вопросов, природных ресурсов и регулирования природопользования.

Сакен Калкаманов родился в 1980 году. В 2002 году окончил Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "журналист со знанием иностранного языка".

С 1999 года трудился на различных должностях в республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана". В 2002 году работал на телеканале "Астана".

С 2005 года работал руководителем пресс-службы информационно-аналитического центра АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

С 2008 года пресс-секретарь АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

С 2011 года начальник управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.

С 2016 по 2018 годы работал в различных частных структурах, в том числе заместителем председателя правления, членом правления ТОО "КазАгроМаркетинг".

С 2019 года - советник акима Туркестанской области.

Улан Тажибаев родился в 1977 году. В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "международное право", в 2007 году - Казахстанский многопрофильный институт "Парасат" по специальности "экономика", "Instituto de Empresa (IE) Business School, город Мадрид, Испания - магистр делового администрирования (Executive MBA).

Трудовую деятельность начал в 1996 году в Астане юрисконсультом ТОО "Эльмора".

С 2000 года работал юристом в юридическом институте, руководителем аппарата АО "Самрук-Казына", управляющим директором по управлению человеческими ресурсами и коммуникациями - членом правления в АО "Самрук-Казына".

С 2018 по 2019 годы - председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр"

С марта 2019 года занимал должность советника акима Туркестанской области.

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