Сакральные объекты Акмолинской области посетили школьники из других регионов страны

Кокшетау. 12 июня. Kazakhstan Today - С 10 июня 2018 года в рамках реализации спецпроекта "Туган жер" в Казахстане стартовала Республиканская краеведческая акция по посещению учащимися сакральных объектов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В рамках данной акций порядка 2 тыс. школьников посетят сакральные места Казахстана. Первой эстафету по проведению сакральных туров для детей приняла Акмолинская область.

"10-12 июня в Акмолинской области состоялся экскурсионный тур по сакральным местам Акмолинской области для 134 учащихся школ Кызылординской и Западно-Казахстанской областей", - сообщили в управлении внутренней политики региона.

Экскурсия для юных гостей прошла по специальному туристическому маршруту "Абылай ханнын ордасы", представленному сакральными объектами Бурабайского района: "Абылай хан аланы" (Поляна Абылай хана), "Хан тагы" (Трон хана), Экспозиционный комплекс - "Ставка Абылай-хана", Музей истории поселка Бурабай.

В этноауле "Жайлау" Бурабайского района ребята окунулись в быт, традиции, культуру кочевой цивилизации ХVIII-ХIХ веков. Яркими впечатлениями запомнятся конные прогулки, стрельба из лука, национальные блюда и напитки.

По информации УВП, в рамках акции школьники познакомились с историко-культурными экспозициями, представленными музеями Кокшетау.

На базе Coworking-центра областной библиотеки имени М. Жумабаева для ребят проведен мастер-класс по казахским народным ремеслам.

С работами известных ученых и исследователей, старинными документами на латинской графике ребята ознакомились в выставочном зале областного госархива.

"Меня переполняют впечатления! Поражает красота природы! Спасибо всем, кто дал нам такую возможность - увидеть это казахстанское чудо", - сказала Зарина Налибаева из Кызылординской области.

Насыщенный досуг организован в ДОЦ "Звездный", где разместились ребята. С самого перрона и на протяжении всего тура гостей сопровождали творческие коллективы области. Одним словом, было сделано все, чтобы эта поездка в Акмолинскую область навсегда осталась в памяти и сердцах детей.

В августе 70 акмолинских учащихся посетят сакральные объекты Кызылординской области и город Астану.

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